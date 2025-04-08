Черг стане менше: Україна відкрила ще один пункт пропуску з країною Європи

На кордоні України та Угорщини запрацював новий пункт пропуску. Він призначений для автомобільного та пасажирського сполучення.

Пункт пропуску "Велика Паладь – Нодьгодош" запрацював у вівторок 8 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та Міністерство розвитку громад та територій України.

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Що відомо про новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною

Новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною споруджений на модульній інфраструктурі. Він призначений для оформлення легкових авто до 3,5 тонн та пішоходів.

Години роботи пункту пропуску Велика Паладь – Нодьгодош Пункт пропуску працює лише у денний час – з 7 до 18 години кожного дня.



Новий пункт пропуску у Закарпатській області / Мінрозвитку громад та територій

За словами Дениса Шмигаля, відкриття нового ПП збільшить річну пропускну здатність українсько-угорської ділянки західного кордону на понад 70 тисяч легкових авто і 220 тисяч пішоходів.

Крім цього, прем'єр повідомив, що до 2030 року Україна планує оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових.

Також частиною змін на західному кордоні буде запуск спільного з сусідніми державами митного і прикордонного контролю, оновлення технічної бази, подальша діджиталізація. Прагнемо, аби рух людей, товарів та послуг між Україною та Європою був максимально швидкий, зручний та безпечний,

– написав Денис Шмигаль.

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