З'їсти, викинути чи лишити: чи можна перевозити канапки через кордон

Канапки в дорогу – це вічна класика. Однак в Європейському союзі існують обмеження на ввезення деяких продуктів.

Згідно з митними правилами ЄС, на територію Польщі та інших країн-членів не можна ввозити продукти тваринного походження, зокрема м'ясо та молочні продукти. Про це пише 24 Канал.

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Чи можна провозити канапки

Згідно з правилами, в країни ЄС заборонено ввозити:

м'ясо та м'ясні продукти (свіжі, копчені, консервовані),

молоко та молочні продукти (включаючи сири, йогурти та інші похідні).

Отже, якщо канапка містить, до прикладу, ковбасу, бекон, м'ясо, або ж сир, то її ввезення до ЄС заборонено.

Іноді прикордонники можуть "закрити очі" на бутерброд, однак в більшості випадків вони все ж змушують викидати "запаси" у сміттєве відро.

Тому, щоб не було так прикро переводити продукти, з'їжте канапку перед перетином кордону з ЄС. На решту дороги ви можете взяти снеки, фрукти чи овочі.

Також можна буде придбати собі сендвіч у найближчому магазині чи заправці після в'їзду в країну ЄС. Тож навряд ви лишитеся голодними.