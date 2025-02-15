Согласно таможенным правилам ЕС, на территорию Польши и других стран-членов нельзя ввозить продукты животного происхождения, в частности мясо и молочные продукты. Об этом пишет 24 Канал.

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Можно ли провозить бутерброды

Согласно правилам, в страны ЕС запрещено ввозить:

мясо и мясные продукты (свежие, копченые, консервированные),

молоко и молочные продукты (включая сыры, йогурты и другие производные).

Итак, если бутерброд содержит, к примеру, колбасу, бекон, мясо, или сыр, то ее ввоз в ЕС запрещен.

Иногда пограничники могут "закрыть глаза" на бутерброд, однако в большинстве случаев они все же заставляют выбрасывать "запасы" в мусорное ведро.

Поэтому, чтобы не было так обидно переводить продукты, съешьте бутерброд перед пересечением границы с ЕС. На остальную дорогу вы можете взять снеки, фрукты или овощи.

Также можно будет приобрести себе сэндвич в ближайшем магазине или заправке после въезда в страну ЕС. Поэтому вряд ли вы останетесь голодными.