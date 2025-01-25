Чи можна перевозити цукерки через кордон з Польщею: нюанси, які варто знати

Наші солодощі надзвичайно смачні, тож українці, які їдуть за кордон, часто везуть їх кілограмами для себе або на подарунки. Однак варто пам'ятати про правила, щоб прикордонники не викинули зайве у смітник.

Українці мають право провозити до Польщі шоколад та шоколадні цукерки. Про це пише 24 Канал.

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Скільки цукерок та шоколаду можна привезти до Польщі

За правилами ЄС, обсяг ввезення харчових продуктів не повинен перевищувати 2 кілограми на людину. Однак у доброму настрої прикордонники можуть пропустити й більшу кількість, якщо бачать, що це не для продажу.

Тож якщо ви везете кілька кілограмів цукерок (наприклад, 3 – 5), то проблем зазвичай не виникає. Якщо більше, то це можуть розцінити як контрабанду. Також продукти обов'язково мають бути в заводській упаковці

Якщо це цукерки з алкоголем (наприклад, з лікером), то враховується норма на ввезення алкоголю (до 1 літра міцних напоїв або 2 літри слабоалкогольних).



У Польщу можна провозити цукерки та шоколад / Pexels

І зауважте, що хоч в ЄС діють обмеження на ввезення продуктів тваринного походження (наприклад, м’ясо або сиру), ці обмеження не стосуються шоколаду чи цукерок із молоком у складі.

А ось улюблене багатьма згущене молоко ввозити заборонено, навіть варене. Це на випадок, якщо у вас виникла думка познайомити поляків з цим смаколиком.