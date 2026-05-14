"Тут реально платять більше": українка розкрила найбільш недооцінений регіон Іспанії

Іспанія – це популярна країна не тільки для літнього відпочинку, але й для переїзду. І поки більшість людей обирають для себе міста на східному узбережжі країни, українська блогерка розповіла, чому сама оселилася на дуже "недооціненій" півночі.

Українка переїхала до Іспанії вже два роки тому – і для себе обрала не Аліканте, Валенсію чи Малагу, а регіон, про який говорять значно рідше, Країну Басків, повідомляє roksi.sk.

Чому українка обрала Країну Басків для переїзду?

"На слуху" зазвичай опиняються південні та східні регіони Іспанії – саме там розташовані великі міста, популярні курорти та шикарні іспанські пляжі. Втім, за словами українки, північ анітрохи не поступається – а в деяких моментах навіть краща за популярний схід.

Безпека

Українка переконана, що саме у Країні Басків відчуває себе у найбільшій безпеці: тут вона не боїться залишити телефон у задній кишені, забути закрити автівку чи навіть залишити її на кілька тижнів. Також вона може спокійно гуляти ввечері.

На сході це вже зовсім інша історія. Залишиш авто – можеш залишитися без коліс; покладеш телефон в кишеню – і через хвилину його вже немає. Навіть з рук його можуть вирвати. Заснеш на вокзалі – і можеш залишитися навіть без речей,

– поділилася українка.

Клімат

Багато людей не хочуть їхати на північ саме через погоду – мовляв, там постійно дощить. Втім, блогерка розповіла, що дощі ці – не затяжні. Вони швидко проходять, і тоді повертається тепло та сонце.

А найважливіше – ці ж дощі приносять свіжість у спекотне літо.

Робота та зарплата

Пошук роботи в Іспанії може виявитися складним завданням – заробітні плати там невисокі, і на півночі знайти вакансію навіть складніше. Та українка все ж запевнила, що робота є.

Цікаво! Наразі мінімальна заробітна плата в Іспанії становить 1220 євро – але виплачують її не 12, а 14 разів на рік. У липні та грудні працівники отримують оплату двічі, пише Wage Indicator.

Втім, дуже важливо для працевлаштування знати іспанську мову.

В Іспанії всі регіони автономні, і Країна Басків – один з найбагатших, тому тут реально платять більше, особливо у транспорті,

– розповіла дівчина.

Чистота

У Країні Басків дуже часто – українка навіть поділилася, що там миють асфальт. Натомість на сході країни ситуація з чистотою дещо гірша.

Житло

Ціни на оренду і на сході країни, і на півночі приблизно однакові, але ось з покупкою житла ситуація вже зовсім інша. У Країні Басків купувати квартиру дорого – ціни стартують від 180 000 євро, але за справді гарне житло доведеться віддати понад 250 000 євро.

Що потрібно знати українцям перед переїздом до Іспанії?

Іспанія – це не лише сонце та неймовірне море. Українці, що переїхали туди, діляться, що несподівано зіштовхнулися з безліччю недоліків, про які раніше й не здогадувалися. І деякі навіть покидають країну через них. Ось лише кілька з них: