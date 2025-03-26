Чи переводять годинник у США: що потрібно знати про зміну часу в Америці

Сполучені штати Америки – дуже велика країна. Там також переводять годинник, проте не у всіх штатах.

Більшість штатів США переводять годинник двічі на рік. Про це пише 24 Канал.

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Коли у США переводять годинник

У США стрілки годинників переводять весною та восени. Літній час, коли годинники переводять на годину вперед, там називається "Daylight Saving Time" – на нього переходять у другу неділю березня.

У першу неділю листопада годинники переводять на годину назад (Standard Time).

Які штати не переводять годинник

Останніми роками в Конгресі обговорюють скасування сезонного переведення годинників. У 2022 році Сенат ухвалив "Закон про Сонячний час" (Sunshine Protection Act), який передбачає залишити країну у так званому літньому часі, але поки що цей закон не набрав чинності.

Тож більшість території США продовжує переводити годинники, проте в деяких регіонах цю практику вже скасували.

Де не переводять годинник: