Чи переводять годинник у США: що потрібно знати про зміну часу в Америці
- Більшість штатів США переводять годинник двічі на рік: на годину вперед у березні та на годину назад у листопаді.
- Деякі регіони, такі як Аризона, Гаваї та інші території, не переводять годинник.
Сполучені штати Америки – дуже велика країна. Там також переводять годинник, проте не у всіх штатах.
Більшість штатів США переводять годинник двічі на рік. Про це пише 24 Канал.
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Коли у США переводять годинник
У США стрілки годинників переводять весною та восени. Літній час, коли годинники переводять на годину вперед, там називається "Daylight Saving Time" – на нього переходять у другу неділю березня.
У першу неділю листопада годинники переводять на годину назад (Standard Time).
Які штати не переводять годинник
Останніми роками в Конгресі обговорюють скасування сезонного переведення годинників. У 2022 році Сенат ухвалив "Закон про Сонячний час" (Sunshine Protection Act), який передбачає залишити країну у так званому літньому часі, але поки що цей закон не набрав чинності.
Тож більшість території США продовжує переводити годинники, проте в деяких регіонах цю практику вже скасували.
Де не переводять годинник:
- Аризона (крім території народу навахо, де діє літній час);
- Гаваї;
- Пуерто-Рико;
- Американське Самоа;
- Ґуам;
- Північні Маріанські Острови;
- Віргінські острови США.