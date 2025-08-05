Чи варто переїжджати до Іспанії у 2025: блогерка поділилася досвідом
- Іспанія надає тимчасовий захист усім українцям, незалежно від того, чи отримували його в інших країнах Європи.
- Блогерка Ірина наголошує на важливості зважувати переваги та недоліки перед переїздом до Іспанії.
Іспанія – це популярна європейська країна і для літнього курорту, і для переїзду. Але блогерка Ірина розповіла, чи варто українцям переїздити туди цьогоріч.
Переїзд до іншої країни – це завжди ризик та стрес, і перед ним потрібно детально все обдумати та прорахувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk. Тож розповідаємо, чи варто обирати Іспанію як країну для переїзду.
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Чи варто переїздити до Іспанії?
Блогерка Ірина переконана, що в Іспанії є свої переваги та недоліки – і на них точно потрібно зважати. Але є один безперечний плюс: Іспанія надає тимчасовий захист усім українцям, навіть якщо його вже брали в інших країнах Європи.
Блогерка розповіла про переїзд до Іспанії: дивіться відео
При цьому неважливо, чи перебували ви за кордоном до 2022 року, чи виїхали пізніше – тимчасовий захист можуть отримати усі.
Варто переїжджати, чи ні – це вже вирішувати вам,
– додала Ірина.
До слова, раніше ми вже розповідали, скільки грошей потрібно мати з собою, аби потрапити до Європи – інакше можуть не пропустити в ЄС.