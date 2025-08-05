Переезд в другую страну – это всегда риск и стресс, и перед ним нужно детально все обдумать и просчитать, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk. Поэтому рассказываем, стоит ли выбирать Испанию как страну для переезда.

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Стоит ли переезжать в Испанию?

Блогер Ирина убеждена, что в Испании есть свои преимущества и недостатки – и на них точно нужно учитывать. Но есть один несомненный плюс: Испания предоставляет временную защиту всем украинцам, даже если ее уже брали в других странах Европы.

Блогерша рассказала о переезде в Испанию: смотрите видео

При этом неважно, находились ли вы за границей до 2022 года, или выехали позже – временную защиту могут получить все.

Поїхали у відпустку, а гроші закінчилися? Не проблема – ваші рідні та друзі можуть перевести вам потрібну суму за лічені секунди через додаток TransferGo, з яким можна пересилати гроші поміж країнами Європи.

Стоит переезжать, или нет – это уже решать вам,

– добавила Ирина.

К слову, ранее мы уже рассказывали, сколько денег нужно иметь с собой, чтобы попасть в Европу – иначе могут не пропустить в ЕС.