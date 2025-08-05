Переїзд до іншої країни – це завжди ризик та стрес, і перед ним потрібно детально все обдумати та прорахувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk. Тож розповідаємо, чи варто обирати Іспанію як країну для переїзду.

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Чи варто переїздити до Іспанії?

Блогерка Ірина переконана, що в Іспанії є свої переваги та недоліки – і на них точно потрібно зважати. Але є один безперечний плюс: Іспанія надає тимчасовий захист усім українцям, навіть якщо його вже брали в інших країнах Європи.

Блогерка розповіла про переїзд до Іспанії: дивіться відео

При цьому неважливо, чи перебували ви за кордоном до 2022 року, чи виїхали пізніше – тимчасовий захист можуть отримати усі.

Поїхали у відпустку, а гроші закінчилися? Не проблема – ваші рідні та друзі можуть перевести вам потрібну суму за лічені секунди через додаток TransferGo, з яким можна пересилати гроші поміж країнами Європи.

Варто переїжджати, чи ні – це вже вирішувати вам,

– додала Ірина.

До слова, раніше ми вже розповідали, скільки грошей потрібно мати з собою, аби потрапити до Європи – інакше можуть не пропустити в ЄС.