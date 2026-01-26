Дорожче, ніж здається: українка розкрила вартість переїзду до Іспанії

Українка, що живе в Іспанії, розкрила, скільки грошей їй довелося витратити на переїзд. І ця сума може неабияк здивувати – адже вона більша, ніж багато людей розраховують.

Переїзд до іншої країни – це не тільки стрес, але й великі витрати. Іспанія приваблює для переїзду багатьох українців, але до життя в цій країні слід приготуватися – і перш за все фінансово, розповідає lusia_irl.

Цікаво "Я не чекаю, поки когось уб'ють": через поведінку туристів закривають популярну пам'ятку

Скільки коштує переїзд до Іспанії?

Українка розкрила, скільки грошей вона та її партнер витратили на переїзд до сонячної Іспанії. І першою витратою стали квитки на літак, що коштували приблизно 150 євро. Перед тим як знайти житло для довготривалої оренди, парі довелося жити в апартаментах протягом двох тижнів – це обійшлося в 660 євро.

А ось однією з найбільших витрат стало перевезення речей: до того пара жила у Польщі та встигла купити багато чого. За те, аби переправити усе в Іспанію, довелося заплатити 700 євро. Наступна витрата – оренда постійної квартири.

Українка розкрила вартість переїзду до Іспанії: дивіться відео

Нам вдалося знайти квартиру через послуги рієлтора, загальна площа якої складає 102 квадратні метри. Оренда за місяць складає 750 євро,

– поділилася українка.

Втім, є нюанс – парі довелося заплатити завдаток та оренду наперед за три місяці. Послуги рієлтора обійшлися у 900 євро, а загальна вартість квартири на перші місяці склала 3525 євро.

Також потрібно враховувати особисті витрати на час всього цього дійства. І це ще приблизно може складати 200 – 300 євро,

– розповіла дівчина.

Загальна ж сума, яку довелося витратити на переїзд на двох становить 6085 євро.

Що ще розповідають українці за кордоном?