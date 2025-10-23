"Перше коло емігрантського пекла": українка дала поради, як орендувати житло у Франції

Українка розповіла про свій досвід еміграції на південь Франції. Зараз вона влаштовує своє життя у місті Монпельє. Головною проблемою жінка називає саме оренду житла.

За її словами, це не лише дуже дорого, адже варто знати чимало важливих нюансів. Про це пише 24 Канал з посиланням на la.vie.de.yuliia.

"Ми переїхали жити на південь Франції. Це наша перша еміграція. Зараз ми влаштовуємо своє життя у Монпельє. Якщо ви теж мрієте про Францію – тримайтесь, далі буде весело. Перше коло емігрантського пекла – це оренда житла", – поділилась вона.

Як емігрантам орендувати житло?

Українка зазначила, що просто приїхати та орендувати квартиру не вийде. Потрібен контракт CDI, безстроковий, офіційний, французький, дохід утричі вищий за орендну плату, французький гарант або сервіс типу Visale. Однак навіть з цим можуть відмовити.

Українка розповіла про переїзд на південь Франції: дивіться відео

Без прописки не вдасться отримати жодних документів: ні тимчасового захисту, ні номеру соціального страхування, а без нього і медичного. Варіант Airbnb – це дорого, особливо у сезон. Крім того, ви не маєте права жити там понад 90 днів, бо це туристичний закон.

Якщо грошей у вас небагато, соцжитло є, але не на півдні Франції. Сюди краще їхати, якщо у вас є запас грошей, дистанційна робота, чіткий план або родичі. Для будь-якої оренди вам треба зібрати досьє, паспорт, довідки, підтвердження доходів. Комісія агенту ще плюс місяць. Чим далі, тим цікавіше,

– додала жінка.

Які ще поради для життя в інших країнах?