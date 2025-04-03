Закликають запастися їжею та водою на 72 години: Європа готується до надзвичайних ситуацій

Європейська Комісія представила нову стратегію підготовки до надзвичайних ситуацій. Стратегія підготовки включає 30 ключових заходів і детальний план дій.

Одним із ключових пунктів цієї стратегії – рекомендація громадянам мати запас їжі, води та необхідних речей на щонайменше 72 години. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.

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Європа готується до кризових ситуацій

Пандемія COVID-19 та війна в Україні показали, що надзвичайні ситуації можуть застати зненацька. Тому ЄС вирішив підготувати громадян до можливих криз.

Зокрема запас продуктів допоможе уникнути хаосу в перші години або дні після катастрофи, коли екстрені служби лише починають діяти.



Жителів ЄС спонукають запастися продуктами / Unsplash

Також ЄС планує впровадження систем раннього оповіщення, які дозволять громадянам швидко реагувати на загрози.

Ми живемо в епоху глобальної нестабільності. Європа повинна бути готова до будь-яких викликів – від природних катастроф до кібератак. Наші громадяни, уряди та підприємства мають отримати необхідні інструменти для запобігання кризам і швидкого реагування, коли вони настають,

– сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зверніть увагу. У Чехії створили мапу укриттів на випадок загрози. Вона вже доступна до перегляду.

Основні заходи підготовки до надзвичайних ситуацій в ЄС: план дій

Захист критично важливих секторів:

Запровадження мінімальних стандартів підготовки для лікарень, шкіл, транспортних систем та зв'язку.

Посилене резервування критично важливого обладнання та матеріалів.

Поліпшення стійкості до кліматичних змін, враховуючи забезпечення водних ресурсів.

Підготовка населення:

Заохочення громадян до створення запасів на випадок надзвичайних ситуацій.

Інтеграція уроків з підготовки до криз у навчальні програми шкіл.

Впровадження "Дня підготовки ЄС" для підвищення обізнаності про надзвичайні ситуації.

Посилення координації під час криз:

Створення "Центру кризового реагування ЄС", який забезпечуватиме швидку взаємодію між державами Євросоюзу.

Підвищення ефективності співпраці між цивільним та військовим секторами.

Регулярне проведення навчань, які об'єднують сили цивільного захисту, поліції, медицини та пожежників.

Кібербезпека та протидія гібридним загрозам:

Впровадження європейської системи попередження про кібератаки.

Розширення співпраці з НАТО щодо безпеки у кіберпросторі та критично важливих інфраструктур.

Співпраця з бізнесом:

Створення робочої групи для співпраці державного та приватного сектору.

Розробка планів забезпечення підприємств необхідними ресурсами у разі кризи.

Влада ЄС наголосила, що такі базові заходи можуть врятувати життя.