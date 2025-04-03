Призывают запастись едой и водой на 72 часа: Европа готовится к чрезвычайным ситуациям
- Европейская Комиссия представила стратегию подготовки к чрезвычайным ситуациям, включая 30 ключевых мероприятий и детальный план действий, с рекомендацией запасаться едой и водой на 72 часа.
- План включает системы раннего оповещения, подготовку больниц, школ, транспортных систем, создание "Центра кризисного реагирования ЕС" и европейскую систему предупреждения о кибератаках.
Европейская Комиссия представила новую стратегию подготовки к чрезвычайным ситуациям. Стратегия подготовки включает 30 ключевых мероприятий и детальный план действий.
Одним из ключевых пунктов этой стратегии – рекомендация гражданам иметь запас еды, воды и необходимых вещей на минимум 72 часа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.
Смотрите также Поляки напуганы: в Польше готовят население к выживанию в кризисный период
Европа готовится к кризисным ситуациям
Пандемия COVID-19 и война в Украине показали, что чрезвычайные ситуации могут застать врасплох. Поэтому ЕС решил подготовить граждан к возможным кризисам.
В частности запас продуктов поможет избежать хаоса в первые часы или дни после катастрофы, когда экстренные службы только начинают действовать.
Жителей ЕС побуждают запастись продуктами / Unsplash
Также ЕС планирует внедрение систем раннего оповещения, которые позволят гражданам быстро реагировать на угрозы.
Мы живем в эпоху глобальной нестабильности. Европа должна быть готова к любым вызовам – от природных катастроф до кибератак. Наши граждане, правительства и предприятия должны получить необходимые инструменты для предотвращения кризисов и быстрого реагирования, когда они наступают,
– сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Обратите внимание. В Чехии создали карту укрытий на случай угрозы. Она уже доступна к просмотру.
Основные меры подготовки к чрезвычайным ситуациям в ЕС: план действий
- Защита критически важных секторов:
- Введение минимальных стандартов подготовки для больниц, школ, транспортных систем и связи.
- Усиленное резервирование критически важного оборудования и материалов.
- Улучшение устойчивости к климатическим изменениям, учитывая обеспечение водных ресурсов.
- Подготовка населения:
- Поощрение граждан к созданию запасов на случай чрезвычайных ситуаций.
- Интеграция уроков по подготовке к кризисам в учебные программы школ.
- Внедрение "Дня подготовки ЕС" для повышения осведомленности о чрезвычайных ситуациях.
- Усиление координации во время кризисов:
- Создание "Центра кризисного реагирования ЕС", который будет обеспечивать быстрое взаимодействие между государствами Евросоюза.
- Повышение эффективности сотрудничества между гражданским и военным секторами.
- Регулярное проведение учений, объединяющих силы гражданской защиты, полиции, медицины и пожарных.
- Кибербезопасность и противодействие гибридным угрозам:
- Внедрение европейской системы предупреждения о кибератаках.
- Расширение сотрудничества с НАТО по безопасности в киберпространстве и критически важных инфраструктур.
- Сотрудничество с бизнесом:
- Создание рабочей группы для сотрудничества государственного и частного сектора.
- Разработка планов обеспечения предприятий необходимыми ресурсами в случае кризиса.
Власти ЕС отметили, что такие базовые меры могут спасти жизни.