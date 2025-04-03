Призывают запастись едой и водой на 72 часа: Европа готовится к чрезвычайным ситуациям

Европейская Комиссия представила новую стратегию подготовки к чрезвычайным ситуациям. Стратегия подготовки включает 30 ключевых мероприятий и детальный план действий.

Одним из ключевых пунктов этой стратегии – рекомендация гражданам иметь запас еды, воды и необходимых вещей на минимум 72 часа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.

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Европа готовится к кризисным ситуациям

Пандемия COVID-19 и война в Украине показали, что чрезвычайные ситуации могут застать врасплох. Поэтому ЕС решил подготовить граждан к возможным кризисам.

В частности запас продуктов поможет избежать хаоса в первые часы или дни после катастрофы, когда экстренные службы только начинают действовать.



Жителей ЕС побуждают запастись продуктами / Unsplash

Также ЕС планирует внедрение систем раннего оповещения, которые позволят гражданам быстро реагировать на угрозы.

Мы живем в эпоху глобальной нестабильности. Европа должна быть готова к любым вызовам – от природных катастроф до кибератак. Наши граждане, правительства и предприятия должны получить необходимые инструменты для предотвращения кризисов и быстрого реагирования, когда они наступают,

– сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Обратите внимание. В Чехии создали карту укрытий на случай угрозы. Она уже доступна к просмотру.

Основные меры подготовки к чрезвычайным ситуациям в ЕС: план действий

Защита критически важных секторов:

Введение минимальных стандартов подготовки для больниц, школ, транспортных систем и связи.

Усиленное резервирование критически важного оборудования и материалов.

Улучшение устойчивости к климатическим изменениям, учитывая обеспечение водных ресурсов.

Подготовка населения:

Поощрение граждан к созданию запасов на случай чрезвычайных ситуаций.

Интеграция уроков по подготовке к кризисам в учебные программы школ.

Внедрение "Дня подготовки ЕС" для повышения осведомленности о чрезвычайных ситуациях.

Усиление координации во время кризисов:

Создание "Центра кризисного реагирования ЕС", который будет обеспечивать быстрое взаимодействие между государствами Евросоюза.

Повышение эффективности сотрудничества между гражданским и военным секторами.

Регулярное проведение учений, объединяющих силы гражданской защиты, полиции, медицины и пожарных.

Кибербезопасность и противодействие гибридным угрозам:

Внедрение европейской системы предупреждения о кибератаках.

Расширение сотрудничества с НАТО по безопасности в киберпространстве и критически важных инфраструктур.

Сотрудничество с бизнесом:

Создание рабочей группы для сотрудничества государственного и частного сектора.

Разработка планов обеспечения предприятий необходимыми ресурсами в случае кризиса.

Власти ЕС отметили, что такие базовые меры могут спасти жизни.