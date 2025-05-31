Туди мало хто хоче: регіон у Польщі платитиме туристам лише за те, щоб вони туди приїхали

Мандрівники, які приїжджають на відпочинок у польське Підляшшя, можуть отримати дофінансування від влади. Цю програму запровадили для того, щоб пожвавити туризм у цьому регіоні.

З 2021 року кількість туристів на Підляшші значно зменшилась через міграційні провокації Білорусі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Polskie Radio.

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Що відомо про ініціативу

Для того, щоб посилити місцевий туризм, Підляське воєводство призначило доплати туристам, виділивши на це понад 2 мільйони злотих.

Програма, яка називається "Туристичний бон" розпочалась ще у квітні – тоді на доплати виділили 50 тисяч злотих. На травень і червень виділили аж по 300 тисяч злотих, а на липень і серпень сума дофінансування трішки менша – 400 і 450 тисяч злотих відповідно.

Скільки платять за поїздку на Підляшшя

Голова Підляської регіональної туристичної організації Катажина Садовська повідомила, що "Туристичний бон" має три рівні дофінансування:

400 злотих виплачують мандрівникам, які обирають нічліг у готелях (три зірочки та вище);

виплачують мандрівникам, які обирають нічліг у готелях (три зірочки та вище); 300 злотих платять тим, які оберуть готелі з однією чи двома зірочками, а також апартаменти, віли та інші туристичні об’єкти, зареєстровані в містах, гмінах або повітах;

платять тим, які оберуть готелі з однією чи двома зірочками, а також апартаменти, віли та інші туристичні об’єкти, зареєстровані в містах, гмінах або повітах; а тим, хто обере агротуристичні господарства чи кемпінги, доплатять 200 злотих.

Зареєструватися, щоб отримати бони по приїзді на Підляшшя, можна за посиланням. До речі, там можна одразу ознайомитися з туристичними локаціями та навіть переглянути варіанти помешкань.

До слова, також у Польщі пропонують безплатний відпочинок на узбережжі Балтійського моря людям, які запишуться у волонтери для очищення місцевих пляжів.