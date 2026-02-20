На Еверест піднятися буде важче: Непал вводить жорсткі правила для альпіністів

Гора Еверест – це найвища вершина у світі, що сягає на понад 8800 метрів над рівнем моря. І відтепер альпіністам, що забажають її підкорити, доведеться спершу задовольнити досить суворі вимоги.

Гора Еверест для альпіністів – це саме та вершина, яку мріє підкорити майже кожен протягом свого життя. Та підйом з базового табору дуже складний – і зазвичай він займає близько 70 днів та супроводжується пониженим вмістом кисню, ризиком лавин та неймовірним холодом, пише Independent.

Як зміняться правила для альпіністів на Евересті?

Новий законопроєкт про туризм, що запровадить жорсткіші правила для альпіністів, Верхня палата Національних зборів Непалу схвалила одноголосно, пише The Kathmandu Post. І це значить, що законопроєкт перейде до Палати представників у березні. Якщо закон все ж затвердять, дозвіл на сходження на Еверест отримати буде значно складніше.

Зокрема, його надаватимуть тільки тим альпіністам, що раніше підкорювали принаймні одну гору у Непалі, що сягає висотою понад 7 000 метрів. Окрім того, альпіністам потрібно буде надати довідку про стан здоров'я, аби зменшити кількість невідкладних медичних випадків на великій висоті.

Усі заявки, документи та відповідні збори потрібно буде подавати до Департаменту туризму перед експедицією. І згідно з новим законодавством, департамент матиме можливість відмовляти туристам, що можуть наразитися на небезпеку.

Ще один важливий пункт законопроєкту – це створення Фонду охорони навколишнього середовища та зменшення кількості сміття, що люди залишають на горі внаслідок підйому. Окрім того, пропонують також створити Фонд добробуту альпіністів для того, аби фінансувати допоміжний персонал.

Цікаво! Ще з 2014 року Непал вимагає, аби кожен альпініст, що підіймається вище базового табору га горі, приніс з собою вниз принаймні 8 кілограмів твердих відходів, інакше він втратить заставу у розмірі 4000 доларів.

Що ще слід знати туристам?