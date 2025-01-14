Країна криги, пінгвінів й таємниць: скільки коштує поїздка в Антарктиду

Дедалі більше мандрівників включають Антарктиду до своїх списків обов'язкових для відвідування місць. Туристичні експерти підкреслюють, що найзагадковіший материк ще ніколи не був таким доступним, як зараз.

Планування подорожі до країни криги, пінгвінів та таємниць не буде бюджетною, але організувати таку пригоду – цілком реально. 24 Канал з посиланням на тік-ток @by_by_duck розповідає у скільки обійдеться поїздка в Антарктиду.

Читайте також Завести зміг, а вивести – ні: туристи склали маршрут у ChatGPT й застрягли в горах

Скільки коштує подорож до Антарктиди

Ціна дуже залежить від багатьох факторів – дата подорожі, кількість днів, тип каюти тощо.

Якщо це подорож на розкішному лайнері, то приблизно 15 000 доларів. Але туристам показують не лише станцію "Вернадського", а й деякі інші острови та пропонують різну розважальну програму,

– розповідає Марія Павловська, дослідниця Антарктики і морська біологиня.

За її словами, в Антарктиду не ходять бюджетні лайнери, й "попросити тур подешевше" – не вийде, оскільки цей напрямок вважається "люксовим".

Також є варіант мандрівки на яхті, яка обійдеться приблизно у 6 000 доларів. На думку дослідниці, така подорож цікавіша, адже ти стаєш частиною команди, спиш в маленькому "ящичку" та приймаєш душ в носовій частині палуби.

У скільки обійдеться поїздка в Антарктиду: дивіться відео

Коли найкраще відвідати Антарктиду

Золотий час для мандрівки в Антарктиду – з листопада по березень. У цей час триває місцеве літо.

Однак варто розуміти, що тепло не буде, й пакувати у валізку теплі речі. Окрім того, туристам рекомендують неодмінно взяти з собою гумові чоботи.