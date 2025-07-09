"Уникайте, як чуми": назвали найпоширенішу шахрайську схему в Іспанії

Шахраї часто націлюються на туристів, тому що вони погано знають місцеву мову та культуру. Зокрема мандрівники, які були в Іспанії, попередили про те, у яких випадках слід бути обережними.

Журналісти визначили найпоширенішу аферу в Іспанії за повідомленнями туристів у соцмережах. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Найпоширеніша афера для туристів в Іспанії

Туристи повідомили, що часто в Іспанії намагаються "розвести" нібито безплатними букетами чи гаданнями по руках.

Уникайте, як чуми, будь-кого, хто намагається вручити вам квіти, букети розмарину або одержимий хіромантією. Навіть не звертайте на них уваги,

– написав один із користувачів Reddit.

Він зауважив, що спершу шахраї подають квіти або гадання як подарунок, а потім вимагають заплатити за це. І, хоч в принципі туристи не зобов'язані платити за це, зловмисники сильно тиснуть на відчуття провини та ще й самі встановлюють ціну.

Відвідувачам також порадили пильно слідкувати за своїми речами, особливо у людних містах, адже в Іспанії дуже багато випадків кишенькових крадіжок. Зокрема знаменитий бульвар Лас-Рамбла в Барселоні визнаний одним із найгірших районів Європи в цьому плані.

До слова, раніше ми розповідали про найпоширеніші схеми шахраїв на курортах. Тож радимо ознайомитися, якщо плануєте їхати у відпустку.