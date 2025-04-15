Побачити фіорди та північне сяйво: чи потрібна українцям віза для поїздки в Норвегію

Норвегія, відома своїми фіордами, оленями та північним сяйвом, приваблює мільйони туристів. Попри довгу зиму і коротке літо, країна продовжує вабити тих, хто прагне відчути її чарівну красу і зануритися в ландшафт, що нагадує реальну казку.

Зокрема, відвідати цю скандинавську країну бажають й українці. Їм для візиту в Норвегію не треба багато документів, але найбільше цікавить питання візи, пише 24 Канал.

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Чи потрібна віза в Норвегію для українців

Громадяни України можуть скористатися перевагами безвізового режиму з Норвегією, яка є членом Шенгенської зони, хоч і не входить до Євросоюзу. Ця домовленість дозволяє українцям перебувати в Норвегії до 90 днів протягом 180-денного періоду без необхідності отримання візи.

У цей період українці мають можливість подорожувати, відвідувати друзів і родичів, займатися бізнесом і брати участь у різних короткострокових заходах.

Для в'їзду в Норвегії українцям потрібно:

біометричний закордонний паспорт дійсний понад 180 днів із дати в'їзду;

страхування.

Північне сяйво в Норвегії / Фото Unsplash

Щоб полегшити собі життя, мандрівники можуть зручно визначити кількість днів перебування в Шенгенській зоні за допомогою спеціально калькулятора. Він пропонує точний підрахунок днів безвізу, що залишилися в осіб.

А раніше 24 Канал писав про те, що Грузія скоротила безвіз для українців.