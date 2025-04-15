Побачити фіорди та північне сяйво: чи потрібна українцям віза для поїздки в Норвегію
- Українці можуть відвідати Норвегію без візи на 90 днів протягом 180-денного періоду завдяки безвізовому режиму з Шенгенською зоною.
- Для в'їзду в Норвегію потрібен біометричний паспорт, дійсний понад 180 днів, та страхування.
Норвегія, відома своїми фіордами, оленями та північним сяйвом, приваблює мільйони туристів. Попри довгу зиму і коротке літо, країна продовжує вабити тих, хто прагне відчути її чарівну красу і зануритися в ландшафт, що нагадує реальну казку.
Зокрема, відвідати цю скандинавську країну бажають й українці. Їм для візиту в Норвегію не треба багато документів, але найбільше цікавить питання візи, пише 24 Канал.
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Чи потрібна віза в Норвегію для українців
Громадяни України можуть скористатися перевагами безвізового режиму з Норвегією, яка є членом Шенгенської зони, хоч і не входить до Євросоюзу. Ця домовленість дозволяє українцям перебувати в Норвегії до 90 днів протягом 180-денного періоду без необхідності отримання візи.
У цей період українці мають можливість подорожувати, відвідувати друзів і родичів, займатися бізнесом і брати участь у різних короткострокових заходах.
Для в'їзду в Норвегії українцям потрібно:
- біометричний закордонний паспорт дійсний понад 180 днів із дати в'їзду;
- страхування.
Щоб полегшити собі життя, мандрівники можуть зручно визначити кількість днів перебування в Шенгенській зоні за допомогою спеціально калькулятора. Він пропонує точний підрахунок днів безвізу, що залишилися в осіб.
А раніше 24 Канал писав про те, що Грузія скоротила безвіз для українців.