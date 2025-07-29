Польщу затоплює, у кількох містах сильні повені: кадри з місця події

У північній частині Польщі сильні повені – внаслідок негоди в країні затопило вулиці одразу кількох містечок. Метеорологи попередили, що під загрозою ще кілька районів.

На місцях працюють пожежно-рятувальні служби, які допомагають відкачувати воду. Про це пише 24 Канал із посиланням на RMF24.

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Яка ситуація у Польщі зараз?

Через інтенсивні опади ввечері 28 липня підтопило вулиці містечок Толкмицько і Сухач, які розташовані на березі Віслинської затоки.

Зокрема у Толкмицько з берегів вийшла місцева річка Страданка. Затопило не тільки вулиці, а й навіть деякі приміщення. У мережі публікують кадри з магазинів і кафе, на підлозі яких – вода.

По всій Польщі пожежники здійснили майже 3 000 виїздів для ліквідації наслідків негоди.

На кадрах видно, що на деяких вулицях Толкмицько вода аж по коліно рятувальникам.

Зверніть увагу! Станом на ранок 29 липня Інститут метеорології та водного господарства Польщі оголосив попередження третього рівня для Нового Двору Мазовецького та Гданського повітів, а також для району Труймяста.

Тим часом у південній частині Європи через спеку тривають сильні лісові пожежі. Найгірша ситуація в Греції, Туреччині та на Сардинії в Італії.