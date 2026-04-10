На популярному курорті каратимуть за агресивний сервіс: штрафи чималі

За останні роки чимало туристів скаржилися в мережі на "агресивний маркетинг" та сервіс на популярних курортах по всьому світу. І місцева влада одного острова, куди щороку приїздять тисячі туристів, почала реагувати на ці скарги.

Можливо, з вами траплялося таке на відпочинку: офіціанти так активно закликають у ресторан, що простіше погодитися, ніж відмовитися – навіть якщо ви насправді не планували витрачати там гроші. Або ж на вулицях торговці просто пхають в руки сувеніри, а потім наполегливо вимагають за це гроші. На італійському острові Капрі такий агресивний сервіс вже став справжньою проблемою – і місцева влада ухвалила закон, що має покласти йому край, пише Tagesschau.

Як на острові Капрі каратимуть за агресивний сервіс?

Попри те, що основне населення Капрі складає всього 13 – 15 тисяч людей, в пік сезону острів відвідує така ж кількість людей щодня, пише Euronews. І надмірний туризм вже не перший рік залишається справжньою проблемою для острова – тож раніше місцева влада вводила чимало різноманітних правил для туристів.



На острів Капрі щороку подорожує чимало туристів / Фото Pexels

Втім, цього сезону правила торкнулися захисту туристів від агресивного сервісу – і ця "антинадокучлива" постанова має захистити мандрівників від тих торговців, що намагаються затягнути відпочивальників до ресторанів, або ж нав'язують екскурсії та морські прогулянки.

Штрафи за порушення починаються від 25 євро, та можуть сягнути аж 500.

Так влада острова реагує на численні скарги гостей острова щодо настирливих продавців. І в документі прямо написано: підприємці, власники туристичних агентств та працівники не мають права залучати до своїх послуг та закладів туристів за допомогою нав'язливих та агресивних методів на вулицях та в інших публічних місцях.

