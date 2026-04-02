Польща готує нові паспорти: що зміниться для мільйонів людей

У Польщі готуються до оновлення національних паспортів. У Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі вже працює спеціальна група, яка розробляє новий дизайн документа.

Очікується, що зміни торкнуться не лише зовнішнього вигляду, а й рівня захисту паспорта. Про це мовиться на сайті польського уряду.

Що зміниться у новому паспорті?

Однією з ключових новацій стане посилення безпеки документа. Зокрема, розглядається варіант із повторним зображенням власника на першій сторінці, що має ускладнити підробку. Також планується повністю оновити графічне оформлення паспорта, зробивши його сучаснішим і більш функціональним.

Серед цікавих ідей – створення різних варіантів дизайну для кожного воєводства. У такому випадку в паспорті можуть з'явитися зображення визначних пам'яток або символів, пов'язаних із конкретним регіоном. Це рішення має підкреслити культурне різноманіття країни та посилити локальну ідентичність громадян.

Як пише Visit Ukraine, ще одне нововведення – можливе зменшення кількості сторінок у паспорті. За даними відомства, багато сторінок у чинних документах залишаються невикористаними. Зменшення обсягу дозволить здешевити виробництво та зробить паспорт більш зручним для повсякденного використання.



Що зміниться у новому паспорті / Фото Unsplash

Коли запровадять нові паспорти?

Планується, що паспорти нового зразка почнуть видавати з січня 2029 року. До цього часу влада має остаточно затвердити дизайн і технічні характеристики документа.

