Неприємний сюрприз з нового року: Польща різко підняла ціни на консульські збори

З початку січня 2026 року Міністерство закордонних справ Польщі запровадило нові, вищі тарифи на консульські послуги. Зміни стосуються всіх польських консульств у світі та охоплюють оформлення віз, паспортів, нотаріальних дій і низки додаткових процедур.

Більшість ставок не переглядалися понад 10 років, а деякі залишалися незмінними ще з 2013 року. Що змінилося з 1 січня 2026 року – розкаже 24 Канал з посиланням на сайт уряду Польщі.

Скільки коштує польська віза з 1 січня?

Найбільше підвищення відчують заявники на польські візи. Вартість прийняття та обробки заяви на отримання національної візи зросла зі 135 до 200 євро. Нові тарифи застосовуються до всіх заяв, поданих із 1 січня 2026 року.

Також суттєво подорожчали інші консульські послуги. Зокрема:

видача тимчасового паспорта тепер коштує від 50 до 200 євро залежно від обставин (раніше – 40 євро),

другий паспорт обійдеться у 280 євро замість 220,

вартість тимчасового проїзного документа ЄС зросла до 50 євро, а засвідчення підпису – до 35 євро,

складання нотаріального акта подорожчало з 60 до 80 євро.

Окремою новацією стала диференціація зборів за термінові або позаробочі послуги. Так, оформлення тимчасового паспорта поза робочим часом коштуватиме 100 євро, а у святковий день – 200 євро.

Найвищу ставку в оновленому прейскуранті встановлено за складання нотаріального акта з випискою: з 1 січня 2026 року ця послуга коштує 400 євро, тоді як у грудні її вартість становила 260 євро.



Польща підвищила оплати консульських послуг / Фото Unsplash

Чому ціни зросли?

У польському МЗС наголошують, що підвищення пов'язане зі зростанням витрат на оплату праці, логістику, перевезення та утримання консульських відділів. Як пише InPoland, у середині року нові тарифи планують переглянути, щоб оцінити їхній вплив на доступність послуг і фінансове становище громадян, які звертаються до польських консульств за кордоном.

