У Польщі скасували низку потягів через спеку: перелік маршрутів

У Польщі через складні погодні умови залізничний перевізник PKP Intercity скасував одразу 21 пасажирський поїзд. Частину маршрутів замінили автобусами, а для інших пасажирів дозволили користуватися квитками на альтернативні рейси.

Офіційне повідомлення про скасування 21 поїзда опублікували на сайті PKP Intercity.

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Які потяги скасували?

Серед скасованих рейсів опинилися потяги на популярних маршрутах між великими містами та курортними напрямками. Зокрема, не курсували поїзди SWAROŻYC за маршрутом Щецин – Колобжег і у зворотному напрямку. Пасажирам запропонували скористатися регіональними поїздами REGA, на яких залишилися дійсними придбані квитки.

Також було скасовано поїзди JAGNA, PRZĄŚNICZKA та KORCZAK, що сполучають Варшаву та Лодзь. Не вийшли на маршрути й поїзди BORY TUCHOLSKIE, які курсують між Гдинею та Костшином. Для пасажирів на цих напрямках організували автобусне сполучення.

Крім того, перевізник тимчасово припинив рух потягів SZCZELINIEC, SUDETY, KOZICA, FLISAK, STRZELECKI, PLANTY та LUBUSZANIN на окремих або повних ділянках маршрутів.



У Польщі скасували низку потягів через спеку / Фото PKP Intercity

У чому причина скасування рейсів?

У компанії пояснили, що рішення про скасування рейсів ухвалили через несприятливі погодні умови, зокрема мовиться про аномальну спеку, яка накрила Європу. Останніми днями Польщу, як і більшість країн Центральної та Західної Європи, накрила потужна хвиля спеки.

Високі температури можуть негативно впливати на роботу залізничної інфраструктури, зокрема спричиняти перегрів рейок, контактної мережі та рухомого складу. У таких умовах перевізники нерідко змушені обмежувати швидкість руху поїздів або скасовувати окремі рейси з міркувань безпеки.

Важливо! У PKP Intercity нагадали, що пасажири мають право звернутися зі скаргою щодо умов перевезення або скасування рейсів. Подати рекламацію можна через спеціальну форму на офіційному сайті перевізника або безпосередньо в будь-якій залізничній касі PKP Intercity.

Наразі польські залізничники продовжують стежити за погодною ситуацією. Якщо екстремальна спека збережеться, не виключено запровадження нових обмежень у русі поїздів.

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