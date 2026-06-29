Официальное сообщение об отмене 21 поезда было опубликовано на сайте PKP Intercity.
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Какие поезда отменили?
Среди отмененных рейсов оказались поезда на популярных маршрутах между крупными городами и курортными направлениями. В частности, не курсировали поезда SWAROŻYC по маршруту Щецин – Колобжег и в обратном направлении. Пассажирам предложили воспользоваться региональными поездами REGA, на которых остались действительными приобретенные билеты.
Также были отменены поезда JAGNA, PRZĄŚNICZKA и KORCZAK, связывающие Варшаву и Лодзь. Не вышли на маршруты и поезда BORY TUCHOLSKIE, курсирующие между Гдиней и Костшином. Для пассажиров на этих направлениях организовано автобусное сообщение.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Кроме того, перевозчик временно приостановил движение поездов SZCZELINIEC, SUDETY, KOZICA, FLISAK, STRZELECKI, PLANTY и LUBUSZANIN на отдельных или полных участках маршрутов.
В Польше отменили ряд поездов из-за жары / Фото PKP Intercity
В чем причина отмены рейсов?
В компании пояснили, что решение об отмене рейсов было принято из-за неблагоприятных погодных условий, в частности речь идет об аномальной жаре, охватившей Европу. В последние дни Польшу, как и большинство стран Центральной и Западной Европы, накрыла мощная волна жары.
Высокие температуры могут негативно влиять на работу железнодорожной инфраструктуры, в частности вызывать перегрев рельсов, контактной сети и подвижного состава. В таких условиях перевозчики нередко вынуждены ограничивать скорость движения поездов или отменять отдельные рейсы из соображений безопасности.
Важно! В PKP Intercity напомнили, что пассажиры имеют право подать жалобу относительно условий перевозки или отмены рейсов. Подать жалобу можно через специальную форму на официальном сайте перевозчика или непосредственно в любой железнодорожной кассе PKP Intercity.
В настоящее время польские железнодорожники продолжают следить за погодной ситуацией. Если экстремальная жара сохранится, не исключено введение новых ограничений в движении поездов.
Что известно о волне жары в Европе?
- Мощная волна жары охватила значительную часть Европы. Аномально высокие температуры в последние дни фиксируются не только в Германии, но и во Франции, Испании, Португалии, Италии и Великобритании. В ряде стран власти ввели наивысшие уровни погодной опасности и призвали граждан ограничить пребывание на открытом воздухе в самые жаркие часы.
- Экстремальная жара уже сказывается на работе инфраструктуры. В разных странах сообщают о перебоях в движении общественного и железнодорожного транспорта, росте нагрузки на энергосети из-за активного использования кондиционеров, а также об увеличении количества обращений в медицинские учреждения с тепловыми ударами и симптомами обезвоживания.
- Климатологи отмечают, что волны жары в Европе становятся все более продолжительными и интенсивными. По их оценкам, изменение климата способствует установлению новых температурных рекордов и увеличению количества дней с опасно высокой температурой.