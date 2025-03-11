Поляки налякані: у Польщі готують населення до виживання у кризовий період

Міністерство внутрішніх справ Польщі у співпраці з Міністерством оборони та Центром урядової безпеки має намір випустити посібник, який допоможе громадянам орієнтуватися в кризових ситуаціях. Очікується, що до кінця року посібник буде розповсюджений у кожній родині по всій країні.

Довідник буде не лише польською мовою, а й мовами національних меншин, які проживають у країні, включаючи українську. Про це пише 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Кожен у Польщі отримає довідник про виживання у кризу

Посібник з виживання надасть важливу інформацію про те, як пережити тривалий час без найнеобхіднішого, зокрема без світла. У ньому також будуть описані найважливіші заходи з підготовки до сценаріїв негайної евакуації тощо.

Довідник буде готовий у квітні, а в рамках Програми захисту населення та цивільної оборони у другому півріччі його друкована версія буде доставлена в кожне домогосподарство Польщі,

– повідомило МВС Польщі.

МВС РП підкреслило, що новий посібник стосуватиметься не лише сценаріїв воєнного часу, але й стихійних лих. Ресурс міститиме необхідну інформацію про те, як:

вижити впродовж 72 годин у кризовій ситуації;

які запаси їжі потрібно підготувати;

як вижити в умовах кількаденної відсутності електроенергії;

як запобігти пожежі вдома;

як надати собі і найближчим першу медичну допомогу;

як подбати у кризовій ситуації про домашніх тварин тощо.

Польські експерти проаналізували аналогічні посібники, опубліковані у 23 країнах, включаючи Швецію та Норвегію, щоб розробити власний комплексний посібник.

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