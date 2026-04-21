Польщу накрила хвиля звільнень: що відбувається з ринком праці

На початку 2026 року в Польщі зафіксували суттєве зростання кількості масових звільнень, що може свідчити про поступове охолодження ринку праці.

Як повідомляє Inkorr, у січні – лютому 2026 року выдбулося понад 9 тисяч запланованих скорочень.

Що відомо про масові звільнення у Польщі?

Експерти зазначають, що тенденція особливо помітна у великих компаніях, які формують загальний економічний тренд. Згідно з даними Статистичної служби Польщі, звільнення понад 9 тисяч працівників за січень – лютий 2026 року – це приблизно на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Додатковим сигналом погіршення стало збільшення кількості безробітних, звільнених з ініціативи роботодавців. У лютому цей показник зріс майже на 12% у річному вимірі та сягнув близько 41 тисячі осіб. Водночас, за даними Статистичної служби Польщі, загальна кількість безробітних у Польщі становила 954,9 тисячі осіб, а рівень безробіття зріс до 6,1% у лютому 2026 року.

Польщу накрила хвиля звільнень / Фото Pexels

Що буде далі?

Експерти наголошують, що подальший розвиток ситуації залежатиме від загальної економічної стабільності, рівня інвестицій та стану ключових галузей економіки. Якщо негативна динаміка збережеться, це може вплинути як на внутрішній ринок праці Польщі, так і на іноземних працівників, зокрема українців.

Які правила почали діяти у Польщі для працівників?

Із 17 квітня 2026 року в Польщі запровадили нові правила для працівників і роботодавців: медичні довідки про придатність до роботи поступово переходять у цифровий формат. Відтепер такі документи оформлюватимуться в електронній системі, що має спростити доступ до них, пришвидшити обмін інформацією та зменшити бюрократію.

Йдеться про довідки, які підтверджують, що працівник може виконувати свої обов'язки за станом здоров'я. Раніше їх видавали виключно у паперовому вигляді після проходження медогляду. Тепер лікарі вноситимуть дані до електронної системи, а роботодавці зможуть отримувати їх безпосередньо онлайн, без необхідності передавати фізичні документи.