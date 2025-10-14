Українка, що живе в Німеччині, поділилася, яких помилок часто припускаються українці після переїзду до іншої країни.

Переїзд до іншої країни може бути значним стресом, адже потрібно не тільки вивчити нову мову, але й пристосуватися до іншого менталітету, культури та законів, повідомляє 24 Канал з посиланням на nechaieva.valya.

Яких помилок припускаються українці в Німеччині?

Передбачити усе після переїзду практично неможливо. Втім, якщо уникнути кількох поширених помилок, можна зберегти не тільки нерви, але й чимало грошей.

Не оформлювати медичне страхування

У Німеччині медицина дуже дорога, і якщо страхування немає, тоді навіть за один візит до лікаря доведеться заплатити сотні євро.

Українка розповіла про помилки у Німеччині: дивіться відео

Відсутність страхування на квартиру та відповідальність перед третіми особами

Страхування у Німеччині – це надзвичайно важливо. І стосується воно не тільки сфери охорони здоров'я.

Якщо ваша дитина велосипедом зачепить чиюсь машину, вам не доведеться виплачувати компенсацію з власних коштів, бо у вас на це є страхування,

– поділилася українка.

Не вивчати правила сортування сміття

Сортування сміття у Німеччині – це те, без чого не обійтися. А якщо припуститися у ньому помилки, можна отримати "космічні" штрафи.

А сусіди залюбки на вас пожаліються,

– додала дівчина.

Забувати, що в неділю вихідний

Для українців може виявитися дуже незвичним, що у Німеччині в неділю не працює нічого – заклади, магазини, і навіть сусіди не будуть в захваті, якщо ви проводитимете гучне прибирання.

Погоджуватися на першу знайдену квартиру

Ця помилка, за словами українки, просто фатальна. Погоджуватися на перше-ліпше житло точно не варто, адже оренда в Німеччині переважно довгострокова. І якщо одразу не помітите деякі дефекти квартири, потім все одно доведеться жити у квартирі роками.

