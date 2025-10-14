5 фатальних помилок українців у Німеччині: їх роблять майже усі після переїзду
- Українці в Німеччині часто не оформляють медичне страхування, що може призвести до значних витрат на медицину.
- Інші поширені помилки включають відсутність страхування на квартиру, незнання правил сортування сміття, недотримання вихідних у неділю та поспішне вибирання житла.
Українка, що живе в Німеччині, поділилася, яких помилок часто припускаються українці після переїзду до іншої країни.
Переїзд до іншої країни може бути значним стресом, адже потрібно не тільки вивчити нову мову, але й пристосуватися до іншого менталітету, культури та законів, повідомляє 24 Канал з посиланням на nechaieva.valya.
Яких помилок припускаються українці в Німеччині?
Передбачити усе після переїзду практично неможливо. Втім, якщо уникнути кількох поширених помилок, можна зберегти не тільки нерви, але й чимало грошей.
Не оформлювати медичне страхування
У Німеччині медицина дуже дорога, і якщо страхування немає, тоді навіть за один візит до лікаря доведеться заплатити сотні євро.
Українка розповіла про помилки у Німеччині: дивіться відео
Відсутність страхування на квартиру та відповідальність перед третіми особами
Страхування у Німеччині – це надзвичайно важливо. І стосується воно не тільки сфери охорони здоров'я.
Якщо ваша дитина велосипедом зачепить чиюсь машину, вам не доведеться виплачувати компенсацію з власних коштів, бо у вас на це є страхування,
– поділилася українка.
Не вивчати правила сортування сміття
Сортування сміття у Німеччині – це те, без чого не обійтися. А якщо припуститися у ньому помилки, можна отримати "космічні" штрафи.
А сусіди залюбки на вас пожаліються,
– додала дівчина.
Забувати, що в неділю вихідний
Для українців може виявитися дуже незвичним, що у Німеччині в неділю не працює нічого – заклади, магазини, і навіть сусіди не будуть в захваті, якщо ви проводитимете гучне прибирання.
Погоджуватися на першу знайдену квартиру
Ця помилка, за словами українки, просто фатальна. Погоджуватися на перше-ліпше житло точно не варто, адже оренда в Німеччині переважно довгострокова. І якщо одразу не помітите деякі дефекти квартири, потім все одно доведеться жити у квартирі роками.
