5 роковых ошибок украинцев в Германии: их делают почти все после переезда
- Украинцы в Германии часто не оформляют медицинское страхование, что может привести к значительным расходам на медицину.
- Другие распространенные ошибки включают отсутствие страхования на квартиру, незнание правил сортировки мусора, несоблюдение выходных в воскресенье и поспешный выбор жилья.
Украинка, живущая в Германии, поделилась, какие ошибки часто допускают украинцы после переезда в другую страну.
Переезд в другую страну может быть значительным стрессом, ведь нужно не только выучить новый язык, но и приспособиться к другому менталитету, культуры и законов, сообщает 24 Канал со ссылкой на nechaieva.valya.
Какие ошибки допускают украинцы в Германии?
Предусмотреть все после переезда практически невозможно. Впрочем, если избежать нескольких распространенных ошибок, можно сохранить не только нервы, но и немало денег.
Не оформлять медицинское страхование
В Германии медицина очень дорогая, и если страхования нет, тогда даже за один визит к врачу придется заплатить сотни евро.
Украинка рассказала об ошибках в Германии: смотрите видео
Отсутствие страхования на квартиру и ответственность перед третьими лицами
Страхование в Германии – это очень важно. И касается оно не только сферы здравоохранения.
Если ваш ребенок велосипедом зацепит чью-то машину, вам не придется выплачивать компенсацию из собственных средств, потому что у вас на это есть страхование,
– поделилась украинка.
Не изучать правила сортировки мусора
Сортировка мусора в Германии – это то, без чего не обойтись. А если допустить в нем ошибку, можно получить "космические" штрафы.
А соседи охотно на вас пожалуются,
– добавила девушка.
Забывать, что в воскресенье выходной
Для украинцев может оказаться очень необычным, что в Германии в воскресенье не работает ничего – заведения, магазины, и даже соседи не будут в восторге, если вы будете проводить громкую уборку.
Соглашаться на первую найденную квартиру
Эта ошибка, по словам украинки, просто фатальная. Соглашаться на первое попавшееся жилье точно не стоит, ведь аренда в Германии преимущественно долгосрочная. И если сразу не заметите некоторые дефекты квартиры, потом все равно придется жить в квартире годами.
