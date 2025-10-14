Переезд в другую страну может быть значительным стрессом, ведь нужно не только выучить новый язык, но и приспособиться к другому менталитету, культуры и законов, сообщает 24 Канал со ссылкой на nechaieva.valya.

Какие ошибки допускают украинцы в Германии?

Предусмотреть все после переезда практически невозможно. Впрочем, если избежать нескольких распространенных ошибок, можно сохранить не только нервы, но и немало денег.

Не оформлять медицинское страхование

В Германии медицина очень дорогая, и если страхования нет, тогда даже за один визит к врачу придется заплатить сотни евро.

Украинка рассказала об ошибках в Германии: смотрите видео

Отсутствие страхования на квартиру и ответственность перед третьими лицами

Страхование в Германии – это очень важно. И касается оно не только сферы здравоохранения.

Если ваш ребенок велосипедом зацепит чью-то машину, вам не придется выплачивать компенсацию из собственных средств, потому что у вас на это есть страхование,

– поделилась украинка.

Не изучать правила сортировки мусора

Сортировка мусора в Германии – это то, без чего не обойтись. А если допустить в нем ошибку, можно получить "космические" штрафы.

А соседи охотно на вас пожалуются,

– добавила девушка.

Забывать, что в воскресенье выходной

Для украинцев может оказаться очень необычным, что в Германии в воскресенье не работает ничего – заведения, магазины, и даже соседи не будут в восторге, если вы будете проводить громкую уборку.

Соглашаться на первую найденную квартиру

Эта ошибка, по словам украинки, просто фатальная. Соглашаться на первое попавшееся жилье точно не стоит, ведь аренда в Германии преимущественно долгосрочная. И если сразу не заметите некоторые дефекты квартиры, потом все равно придется жить в квартире годами.

