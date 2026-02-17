Українка розкрила найпростіший спосіб знайти роботу в Іспанії: ним користуються не всі

Українка, що переїхала до Іспанії, поділилася, що краса країни, безумовно, тішить око – але з часом до неї звикаєш. Втім, не всі люди перед переїздом продумують більш практичні аспекти – наприклад, те, як вони шукатимуть роботу.

Для багатьох людей життя в Іспанії – це справжня мрія. Втім, перед переїздом слід зважити на кар'єрні можливості у цій країні, адже влаштують вони далеко не всіх. Водночас українка Олена поділилася, що знайти роботу в країні цілком реально, повідомляє olenaspain.

Що слід знати про пошук роботи в Іспанії?

Українка поділилася, що можливість легально працювати після отримання тимчасового захисту в Іспанії відкриває дуже багато можливостей. Адже коли жінка сама переїхала до країни ще 8 років тому, ситуація з пошуком вакансій була значно складніша.

Пам'ятаю, як я роздруковувала своє резюме, вказувала усі свої найкращі навички, брала і розносила ці резюме по місцевих кафе та барах. Шансів високих не було, права на роботу не мала,

– поділилася українка.

І навіть коли їй вдалося потрапити на перше стажування, на роботу її не взяли, адже вона не впоралася із робочими обов'язками. Основною перепоною тоді було знання іспанської мови.

Та зараз, коли українці мають право на працю, блогерка для пошуку роботи радить передусім зареєструватися на біржі праці. Зробити це можна через службу зайнятості автономної спільноти регіону, де ви живете.

Українка розповіла, як шукати роботу в Іспанії: дивіться відео

Після реєстрації шукач роботи отримує документ під назвою darde – це підтвердження, що людина зареєстрована як безробітна. А вже це дає чимало переваг – і основною з них є можливість відвідування безплатних курсів – Cursos para desempleados.

Ось які курси доступні:

іспанська мова для іноземців;

комп'ютерні навички;

кулінарія;

готельна справа;

обслуговування;

догляд за людьми;

клінінг;

логістика;

бухгалтерія;

продажі, торгівля.

Більшість курсів безкоштовні, деякі навіть з виплатами чи допомогою на транспорт,

– поділилася жінка.

Цікаво! Мінімальна зарплата в Іспанії станом на 2025 рік становить 1381 євро на місяць, пише Trading Economics.

