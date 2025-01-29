Укрзалізниця підіймає ціни квитків на міжнародні потяги: Польща теж у списку напрямків

Укрзалізниця оголосила про зниження знижок на міжнародні залізничні перевезення до Польщі та Угорщини. Рішення набуде чинності з 1 лютого.

Ціни на квитки зростуть приблизно на 25%. Очікується, що це підвищення вплине і на вартість проїзних документів для різних маршрутів, залежно від конкретного поїзда. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Квитки на поїзди до Польщі та Угорщини здорожчають

Укрзалізниця оголосила, що перегляне спеціальні знижки, встановлені раніше із залізницями сусідніх країн, щоб посилити свої міжнародні зв'язки.

Таке рішення було прийнято у відповідь на зростання вартості витратних матеріалів та енергоносіїв, що суттєво вплинуло на фінансові показники компанії. Торік збитки від пасажирських перевезень сягнули 18 мільярдів гривень.

До 31 січня 2025 року включно оформлення квитків у застосунку та на офіційному сайті Укрзалізниці на вказані рейси у лютому відбуватиметься за поточними цінами,

– йдеться у повідомленні.

Як наслідок квитки до Польщі подорожчають:

у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ – на 20 – 27%;

у вагонах купе – на 9 – 27%.

Вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних потягах теж зросте:

Київ – Варшава – на 37%.

Київ – Будапешт – на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

Водночас у нещодавньому повідомленні компанія пообіцяла, що знижки на залізничні перевезення до Австрії та Молдови залишаться незмінними.