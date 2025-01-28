Повені у Франції побили історичні рекорди: нові райони під загрозою
- Циклон "Гермінія" викликав історичні повені у Франції, оголошено "червоний" рівень небезпеки у трьох департаментах Бретані.
- Сукупна кількість опадів у січні перевищила 170 мм, що стало рекордом з 1944 року, а влада очікує складні погодні умови до середи.
Цими вихідними циклон "Гермінія" приніс рясні опади на атлантичне узбережжя Франції. Це змусило владу оголосити "червоний" рівень небезпеки повеней у трьох департаментах регіону Бретань.
Рівень води у місцевих річках побив багаторічні рекорди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.
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Повені на заході Франції загрожують новим районам
Департаменти Морбіан і Атлантична Луара віднесені до "червоної" зони на карті попередження про повені, що означає підвищений ризик. Крім того, ще чотири департаменти наразі перебувають під "помаранчевим" попередженням.
Повені на заході Франції / Фото BFMTV
Французьке метеорологічне агентство оголосило, що сукупна кількість опадів за січень перевищила 170 міліметрів, що є найвищим показником, зафіксованим з 1944 року.
Від початку місяця випало утричі більше опадів за середні показники цього періоду,
– зазначають в агентстві.
Влада очікує, що складні погодні умови збережуться до середи.
Повені на заході Франції загрожують новим районам / Карта Meteo France
Яка ситуація
У департаменті Іль-і-Вілен сильна повінь призвела до евакуації близько 500 мешканців. Рівень води в річці Вілен перевищив "історичні" рівні повені, зафіксовані в 1995 році, а в річці Сеш – у 1966 році.
Наразі 42 місцеві та національні дороги частково заблоковані через підйом води.
Попри проблеми, спричинені повінню, місто Ренн, найбільше в регіоні, повідомляє, що основні шляхи сполучення залишаються відкритими. Школи та дитячі садочки продовжують працювати, а водопровідна вода все ще доступна для мешканців.