Рівень води у місцевих річках побив багаторічні рекорди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

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Повені на заході Франції загрожують новим районам

Департаменти Морбіан і Атлантична Луара віднесені до "червоної" зони на карті попередження про повені, що означає підвищений ризик. Крім того, ще чотири департаменти наразі перебувають під "помаранчевим" попередженням.

Повені на заході Франції
Повені на заході Франції / Фото BFMTV

Французьке метеорологічне агентство оголосило, що сукупна кількість опадів за січень перевищила 170 міліметрів, що є найвищим показником, зафіксованим з 1944 року.

Від початку місяця випало утричі більше опадів за середні показники цього періоду,
– зазначають в агентстві.

Влада очікує, що складні погодні умови збережуться до середи.

Повені на заході Франції загрожують новим районам
Повені на заході Франції загрожують новим районам / Карта Meteo France

Яка ситуація

У департаменті Іль-і-Вілен сильна повінь призвела до евакуації близько 500 мешканців. Рівень води в річці Вілен перевищив "історичні" рівні повені, зафіксовані в 1995 році, а в річці Сеш – у 1966 році.

Наразі 42 місцеві та національні дороги частково заблоковані через підйом води.

Попри проблеми, спричинені повінню, місто Ренн, найбільше в регіоні, повідомляє, що основні шляхи сполучення залишаються відкритими. Школи та дитячі садочки продовжують працювати, а водопровідна вода все ще доступна для мешканців.