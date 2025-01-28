Рівень води у місцевих річках побив багаторічні рекорди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

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Повені на заході Франції загрожують новим районам

Департаменти Морбіан і Атлантична Луара віднесені до "червоної" зони на карті попередження про повені, що означає підвищений ризик. Крім того, ще чотири департаменти наразі перебувають під "помаранчевим" попередженням.



Повені на заході Франції / Фото BFMTV

Французьке метеорологічне агентство оголосило, що сукупна кількість опадів за січень перевищила 170 міліметрів, що є найвищим показником, зафіксованим з 1944 року.

Від початку місяця випало утричі більше опадів за середні показники цього періоду,

– зазначають в агентстві.

Влада очікує, що складні погодні умови збережуться до середи.



Повені на заході Франції загрожують новим районам / Карта Meteo France

Яка ситуація

У департаменті Іль-і-Вілен сильна повінь призвела до евакуації близько 500 мешканців. Рівень води в річці Вілен перевищив "історичні" рівні повені, зафіксовані в 1995 році, а в річці Сеш – у 1966 році.

Наразі 42 місцеві та національні дороги частково заблоковані через підйом води.

Попри проблеми, спричинені повінню, місто Ренн, найбільше в регіоні, повідомляє, що основні шляхи сполучення залишаються відкритими. Школи та дитячі садочки продовжують працювати, а водопровідна вода все ще доступна для мешканців.