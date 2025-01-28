Уровень воды в местных реках побил многолетние рекорды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

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Наводнения на западе Франции угрожают новым районам

Департаменты Морбиан и Атлантическая Луара отнесены к "красной" зоне на карте предупреждения о наводнениях, что означает повышенный риск. Кроме того, еще четыре департамента сейчас находятся под "оранжевым" предупреждением.



Наводнения на западе Франции / Фото BFMTV

Французское метеорологическое агентство объявило, что совокупное количество осадков за январь превысило 170 миллиметров, что является самым высоким показателем, зафиксированным с 1944 года.

С начала месяца выпало втрое больше осадков за средние показатели этого периода,

– отмечают в агентстве.

Власти ожидают, что сложные погодные условия сохранятся до среды.



Наводнения на западе Франции угрожают новым районам / Карта Meteo France

Какая ситуация

В департаменте Иль-и-Вилен сильное наводнение привело к эвакуации около 500 жителей. Уровень воды в реке Вилен превысил "исторические" уровни наводнения, зафиксированные в 1995 году, а в реке Сеш – в 1966 году.

Сейчас 42 местные и национальные дороги частично заблокированы из-за подъема воды.

Несмотря на проблемы, вызванные наводнением, город Ренн, крупнейший в регионе, сообщает, что основные пути сообщения остаются открытыми. Школы и детские сады продолжают работать, а водопроводная вода все еще доступна для жителей.