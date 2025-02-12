Губернатор провинции Стамбул Давут Гюль заявил, что снегопад "негативно влияет на жизнь из-за холодной погоды". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение чиновника в соцсети X.

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В Стамбуле значительное похолодание

По прогнозам синоптиков, непогода в Стамбуле еще продлится, поэтому в городе отменили обучение во всех учебных заведениях.

По метеорологическим данным, по всему городу ожидается продолжение снегопадов и похолодание. По этой причине в среду, 12 февраля, во всех учебных заведениях Стамбула на один день будет приостановлено обучение,

– написал Давут Гюль.

На дорогах скользко, поэтому в городе повышенный риск дорожно-транспортных происшествий. В сети появилось видео, как машину занесло на дороге.

ДТП во время снегопада в Стамбуле: смотрите видео

Кроме этого, местные власти 12 февраля предоставили административный отпуск людям с инвалидностью, людям с хроническими заболеваниями и беременным работницам государственных учреждений и организаций.

Но поскольку для Турции снег является редким явлением, то часть людей радуется такой погоде. Многие местные жители вечером 11 января вышли на улицы, чтобы поиграть в снежки.

Жители Стамбула играют в снежки: смотрите видео

Обратите внимание. Из-за погодных условий повышенный уровень опасности объявили в трех провинциях на северо-востоке страны: Текирдаг, Кыркларели и Стамбул.