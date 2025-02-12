Губернатор провінції Стамбул Давут Гюль заявив, що снігопад "негативно впливає на життя через холодну погоду". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення чиновника в соцмережі X.

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У Стамбулі значне похолодання

За прогнозами синоптиків, негода у Стамбулі ще триватиме, тож у місті скасували навчання у всіх навчальних закладах.

За метеорологічними даними, по всьому місту очікується продовження снігопадів і похолодання. З цієї причини у середу, 12 лютого, у всіх навчальних закладах Стамбула на один день буде призупинено навчання,

– написав Давут Гюль.

На дорогах слизько, тож в місті підвищений ризик дорожньо-транспортних пригод. У мережі з'явилося відео, як автівку занесло на дорозі.

ДТП під час снігопаду в Стамбулі: дивіться відео

Окрім цього, місцева влада 12 лютого надала адміністративну відпустку людям з інвалідністю, людям з хронічними захворюваннями та вагітним працівницям державних установ та організацій.

Але оскільки для Туреччини сніг є рідкісним явищем, то частина людей тішиться такій погоді. Багато місцевих жителів ввечері 11 січня вийшли на вулиці, щоб пограти у сніжки.

Жителі Стамбула грають у сніжки: дивіться відео

Зверніть увагу. Через погодні умови підвищений рівень небезпеки оголосили у трьох провінціях на північному сході Країни: Текірдаг, Киркларелі та Стамбул.