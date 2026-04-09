Вперше з лютого: Бахрейн відкриває повітряний простір та відновлює рейси
- Бахрейн відновив повітряний простір після закриття з 28 лютого, що сталося через події в регіоні.
- Авіакомпанії поступово відновлюють рейси, але туристам радять перевіряти розклад через можливі зміни.
У королівстві нещодавно знову відкрили повітряний простір, що залишався закритим з 28 лютого через події в регіоні. Втім, туристам все ще слід перевіряти розклад рейсів: польоти відновлюються поетапно.
Королівство Бахрейн – це держава, що об'єднує групу островів у Перській затоці між Саудівською Аравією та Іраном. І повітряний простір країна закрила 28 лютого. Та після того, як Іран та США домовилися про двотижневе перемир'я, повітряний простір знову відкрили, пише ABC-CBN.
Що відомо про відновлення рейсів у Бахрейні?
Авіакомпанія Bahrain Airport підтвердила, що частину рейсів вже вдалося відновити після повторного відкриття повітряного простору королівства. Це зробили після того, як отримали відповідний дозвіл від Управління цивільної авіації країни, і тепер авіакомпанії можуть поступово відновлювати рух у контрольованому режимі.
Та туристам все ще варто очікувати перебоїв у русі літаків, адже авіакомпанії будуть передусім запускати тільки маршрути з високим попитом та сполучні рейси. А ось пасажирам, що подорожують через Бахрейн, радять бути дуже обережними та перевіряти актуальний розклад рейсів безпосередньо в авіакомпаніях, адже розклад може змінитися будь-якої миті, пише Gulf News.
До слова, раніше Ірак також оголосив про відкриття свого повітряного простору. Також повністю відновила повітряне сполучення Сирія – міжнародний аеропорт країни вже працює у штатному режимі.
