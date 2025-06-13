У Німеччині пасажирів висадили з потяга на півдорозі, бо він був занадто "брудний"

Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn, з якого часто насміхаються через постійні запізнення рейсів, знову виділився. Цього разу вони висадили пасажирів потяга через те, що той "занадто брудний".

Інцидент трапився у вівторок 10 травня під час руху швидкісного поїзда, який прямував з Мюнхена до Гамбурга. Про це пише 24 Канал із посиланням на AFP та Stern.de

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Пасажири подумали, що це жарт: що відомо про інцидент

Потяг відправився з Мюнхена о 6:12 ранку без затримок. Більш ніж за годину подорожі, о 7:30, пасажирам через гучномовець повідомили, що кінцева зупинка відбудеться у Нюрнбергу.

Ми перепрошуємо, але ми, як персонал поїзда, мусимо зробити заяву. Цей поїзд занадто брудний, щоб ми могли продовжувати подорож,

– заявили у гучномовець.

Пасажири в салоні спершу подумали, що це якийсь жарт і їх знімає прихована камера. Однак згодом оголошення повторили.

Представник Deutsche Bahn розповів, що компанія перепросила перед пасажирами. Приблизно через годину після висадки їм забезпечили альтернативний транспорт.

Поїзд випадково був пущений в експлуатацію без прибирання. Це поодинокий випадок, про який ми глибоко шкодуємо. Ми проводимо внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати, що пішло не так, і запобігти подібним помилкам у майбутньому,

– заявив він.

Водночас один із пасажирів, 56-річний Том Юнкерсдорф, заявив, що поїзд не виглядав брудним. За його словами, "поїзд виглядав так, як зазвичай виглядають усі поїзди на залізниці".

Він вкрай обурений цією ситуацією, назвавши її абсурдом. Чоловік поспішав до матері, яка перебуває в реанімації, і спеціально брав квитки на перший ранковий рейс.

Крім того, його розлютив той факт, що компанія не надала пасажирам автоматичну компенсацію. Вони повинні самостійно подавати заявку та розбиратися з бюрократичними процедурами.

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