18 січня, 20:07
Не випадковість: чому у Канаді немає пральних машинок вдома

Альона Гогунська
Основні тези
  • У Канаді багато старих будинків, у яких інженерні системи не розраховані на встановлення індивідуальних пральних машин, тому використовують централізовані пральні кімнати.
  • Страхові ризики, зокрема протікання, є причиною заборони встановлення пральних машин у квартирах, особливо орендованих, у багатьох випадках.

Для багатьох новоприбулих до Канади відсутність пральної машинки у квартирі чи будинку стає несподіванкою. У деяких житлових комплексах її немає не лише в окремих помешканнях, а й у всій будівлі. Причини такого підходу – цілком практичні та мають історичне й технічне підґрунтя.

Чому у Канаді в деяких будинках немає пральних машин – розкаже 24 Канал з посиланням на портал Be a Canadian.

Чому у Канаді немає пралок?

  • Старі будинки та інженерні обмеження

Багато житлових будинків у Канаді зведені десятки років тому, коли індивідуальні пральні машини не були стандартом. Сантехнічні та електричні системи в таких будівлях не розраховані на великі навантаження, злив великої кількості води чи вібрацію від техніки. Встановлення пральної машинки може призвести до протікань або пошкодження труб. 

  • Централізовані пральні – поширена практика 

Як зазначає користувач соцмереж з ніком CanadianMark, замість індивідуальних машинок у багатьох канадських будинках є спільні пральні кімнати (laundry room) у підвалі або на першому поверсі. Там встановлені промислові пральні машини та сушарки, якими мешканці користуються за розкладом або за плату. Такий підхід вважається зручним і економічно доцільним. 

Чому у Канаді немає пралок: дивіться відео 

  • Страхування та правила оренди

Ще одна причина – страхові ризики. Протікання пральної машинки є однією з найпоширеніших причин затоплень у житлових будинках. Через це власники нерухомості та страхові компанії часто забороняють встановлення пральних машин у квартирах, особливо в орендованому житлі. 

Чи змінюється ситуація?

У нових житлових комплексах у Канаді пральні машини все частіше встановлюють безпосередньо у квартирах. Проте у старому житловому фонді централізовані пральні залишаються нормою, до якої канадці давно звикли.

Які ще мінуси життя в Канаді?

