Не випадковість: чому у Канаді немає пральних машинок вдома
- У Канаді багато старих будинків, у яких інженерні системи не розраховані на встановлення індивідуальних пральних машин, тому використовують централізовані пральні кімнати.
- Страхові ризики, зокрема протікання, є причиною заборони встановлення пральних машин у квартирах, особливо орендованих, у багатьох випадках.
Для багатьох новоприбулих до Канади відсутність пральної машинки у квартирі чи будинку стає несподіванкою. У деяких житлових комплексах її немає не лише в окремих помешканнях, а й у всій будівлі. Причини такого підходу – цілком практичні та мають історичне й технічне підґрунтя.
Чому у Канаді в деяких будинках немає пральних машин – розкаже 24 Канал з посиланням на портал Be a Canadian.
Чому у Канаді немає пралок?
- Старі будинки та інженерні обмеження
Багато житлових будинків у Канаді зведені десятки років тому, коли індивідуальні пральні машини не були стандартом. Сантехнічні та електричні системи в таких будівлях не розраховані на великі навантаження, злив великої кількості води чи вібрацію від техніки. Встановлення пральної машинки може призвести до протікань або пошкодження труб.
- Централізовані пральні – поширена практика
Як зазначає користувач соцмереж з ніком CanadianMark, замість індивідуальних машинок у багатьох канадських будинках є спільні пральні кімнати (laundry room) у підвалі або на першому поверсі. Там встановлені промислові пральні машини та сушарки, якими мешканці користуються за розкладом або за плату. Такий підхід вважається зручним і економічно доцільним.
Чому у Канаді немає пралок: дивіться відео
- Страхування та правила оренди
Ще одна причина – страхові ризики. Протікання пральної машинки є однією з найпоширеніших причин затоплень у житлових будинках. Через це власники нерухомості та страхові компанії часто забороняють встановлення пральних машин у квартирах, особливо в орендованому житлі.
Чи змінюється ситуація?
У нових житлових комплексах у Канаді пральні машини все частіше встановлюють безпосередньо у квартирах. Проте у старому житловому фонді централізовані пральні залишаються нормою, до якої канадці давно звикли.
