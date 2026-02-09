В мережі панікують, бо французи "відмовляються давати українцям роботу": ось що відбувається

В соцмережах почала стрімко поширюватися новина, мовляв, французькі компанії "відмовляються брати на роботу" українських біженців. Причиною називають начебто небажання останніх соціалізуватися та вчити мову.

Історія про те, що українські біженці "вимагають особливого ставлення", а через це нібито не можуть знайти роботу у Франції – це фейк, що поширюють російські телеграм-канали з посиланням на сюжет Fance24. Ось тільки видання ніколи не публікувало такого відео – ані на сайті, ані в жодній своїй соцмережі, пише SPRAVDI.

Що відомо про працевлаштування українців у Франції?

Російські телеграм-канали нещодавно почали поширювати "новину", мовляв, "французькі компанії масово відмовляються брати на роботу українських біженців, бо вони не хочуть соціалізуватися та вчити мову, а лише вимагають особливого ставлення".

Також у новині поширюється статистика, нібито протягом 2025 року компанії були змушені відхилити 75% заявок від українців.

Насправді ж джерела, на яке посилаються, не існує. І не лише France24, але й інші авторитетні французькі ЗМІ не писали про масові відмови українським біженцям у працевлаштуванні, пише VoxCheck.

Натомість для створення сюжету використали стокові фото для відео – а один з фрагментів навіть взяли з сюжету 2022 року від каналу France 3 Grand Est, де розповідали, що французькі компанії у Страсбурзі підтримують біженців та пропонують їм роботу.

Такий фейк має на меті дискредитувати українців за кордоном та підсилити наратив про "невдячних біженців".

