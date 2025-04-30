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Закордон Поради і можливості Що не можна перевозити в багажі літака
30 квітня, 17:00
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Що не можна перевозити в багажі літака

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • У багаж літака заборонено класти вибухонебезпечні речовини, зокрема піротехніку, вибухові капсулі, та літієві акумулятори великої потужності.
  • Не можна перевозити вогнепальну зброю, легкозаймисті рідини, хімічні та токсичні речовини, а також живих тварин без погодження з авіакомпанією.

Є речі, які категорично заборонено перевозити в багажі літака. Це при тому, що деякі з них можна брати у ручну поклажу.

Загалом щоразу перед польотом потрібно перевіряти, що можна, а що не можна брати у багаж, оскільки правила можуть залежати від авіакомпанії. 24 Канал пише про стандартні заборони, які діють у більшості компаній для контролю безпеки.

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Зверніть увагу. При перетині кордону з деякими країнами не можна перевозити й продукти тваринного походження. Наприклад, в ЄС, Австралію чи Японію. Тому важливо ознайомитися з правилами країни, в яку летите.

Що не слід класти в багаж

Вибухонебезпечні речовини

  • Піротехніка (салют, петарди, бенгальські вогні);
  • Вибухові капсулі, димові шашки;
  • Детонатори;
  • Туристичні або побутові газові балони (навіть порожні).

Через вибухонебезпечність у багаж не можна класти й літієві акумулятори великої потужності, зокрема павербанки чи акумулятори для електротранспорту. Вони мають перевозитися лише в ручній поклажі, причому з обмеженнями по потужності.

Вогнепальну зброю, патрони, електрошокери чи перцеві балончики без спецдозволу також возити не можна. 

Легкозаймисті рідини та предмети

  • Бензин, ацетон, розчинники;
  • Заправки для запальничок;
  • Спреї з вмістом легкозаймистого газу;
  • Фарби, лак, рідини для зняття фарби.

Хімічні та токсичні речовини

  • Пестициди, хлор, кислоти;
  • Ртутні термометри (деякі авіакомпанії допускають тільки електронні).

Також, звісно, без погодження з авіакомпанією у багажі не можна перевозити живих тварин. 