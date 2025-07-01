Лоукостери розлючені: Євросоюз скасовує плату за ручну поклажу

Багато авіакомпаній запроваджували плату за провезення навіть невеликих рюкзаків в ручній поклажі. Незабаром вони зіткнуться з обмеженнями на цю практику.

Починаючи з 2026 року, авіакомпаніям, що здійснюють рейси в межах Європейського Союзу, буде заборонено стягувати додаткові збори за провезення ручної поклажі. Рішення ухвалив Комітет Європарламенту з транспорту та туризму, пише 24 Канал.

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ЄС скасовує плату за ручну поклажу

В межах суттєвого оновлення правил повітряних перевезень, авіакомпанії, що здійснюють рейси в межах Європейського Союзу та між ЄС і Великою Британією, зобов'язуються дозволити пасажирам перевозити два види ручної поклажі без додаткової оплати.

Пасажирам буде дозволено брати на борт невелику валізу вагою до 7 кілограмів, розміри якої не перевищують 55×40×20 сантиметрів, разом з однією особистою річчю, яка може включати жіночу сумочку, рюкзак або сумку.

Це крок до більш чесного та зрозумілого авіаційного ринку. Ручна поклажа – це базовий мінімум, а не предмет розкоші,

– наголосив Маттео Річчі, заступник голови транспортного комітету.

Це рішення має стати обов'язковим для виконання на всій території Європейського Союзу, що забезпечить уніфікацію правил авіаперевезень для пасажирів.

Що ще нового

Нові правила також передбачають додаткові заходи, спрямовані на підвищення комфорту пасажирів:

обов'язкове розсадження дітей до 12 років поруч із супровідником;

право людей з інвалідністю подорожувати із супровідником без додаткової оплати;

спрощена процедура подання скарг при скасуваннях та затримках рейсів.

Водночас рішення Європейського парламенту викликало невдоволення серед авіаперевізників. Представники галузі попереджають, що скасування плати за перевезення ручної поклажі може призвести до підвищення базових тарифів для пасажирів.