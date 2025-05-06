Не чиніть так на відпочинку: що не можна робити в Туреччині

Їдучи в чужу країну, слід підготуватися та дізнатися про місцеві правила. Особливо, якщо релігія та звичаї сильно відрізняються від наших.

Зокрема у Туреччині туристам теж варто дотримуватися певних правил, щоб не образити місцевих жителів, не порушити закон і не потрапити в неприємності. Про це пише 24 Канал.

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Що не варто робити в Туреччині

Не зневажайте релігійні звичаї

Не заходьте до мечеті з відкритими плечима або колінами. А якщо ви жінка, варто покрити й голову.

Ніколи не фотографуйте людей під час молитви, а також не демонструйте зневагу до ісламу чи пророка Мухаммеда – це серйозне порушення.

Не поводьтеся надто відкрито в публічних місцях

Надмірні прояви ніжності, як от поцілунки чи обійми, є поганим тоном в громадських місцях. Туди ж – п'яна або шумна поведінка, особливо в менших містах.

Також не торгуйтеся у магазинах із фіксованими цінами. Торг справді доречний на турецьких базарах, але не в супермаркетах чи брендових бутиках.



Поважайте релігію та місцеві звичаї Туреччини / Pexels

Не робіть фото військових об'єктів або солдатів

Це може призвести до серйозних проблем з поліцією. Також у Туреччині заборонено фотографувати урядові установи.

Не говоріть негативно про Ататюрка

Мустафа Кемаль Ататюрк вважається у Туреччині національним героєм. Тому критику або зневажливі висловлювання щодо нього можуть розцінити як кримінальне правопорушення.

Порада. Не нехтуйте чайовими. У Туреччині заведено залишати "на чай" близько 5 – 10% у ресторанах, готелях і для гідів.