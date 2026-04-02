В Таїланді алкоголь продаватимуть не всім: спершу доведеться пройти перевірку

Таїланд – це надзвичайно популярна туристична країна, що вже не перше десятиліття приваблює мільйони туристів. Втім, купити алкоголь там вже зовсім скоро буде непросто.

Популярний Таїланд відомий також і своїми досить суворими правилами щодо продажу алкоголю. І попри те, що деякі з них послаблюють – наприклад, вперше за понад пів століття в країні дозволили продавати спиртні напої вдень – інші правила стають лише суворішими, пише BBC.

Які нові правила про алкоголь впровадили у Таїланді?

Вже наприкінці березня 2026 року у країні почали діяти нові правила щодо продажу алкоголю. І згідно з ним продавці в магазинах тепер мають право перевіряти потенційних покупців на рівень алкогольного сп'яніння. І для туристів така перевірка може закінчитися не дуже вдало: якщо стандартизований тест вкаже, що клієнт надто п'яний, йому відмовлять в обслуговуванні, пише The Nation Thailand.

Визначати стан сп'яніння будуть за допомогою чітких критеріїв. Вважається, що людина надто п'яна, якщо вона не може координувати власні рухи, втримувати рівновагу, не може рівно стояти, зв'язно говорити чи демонструє поведінку, що може становити небезпеку для оточуючих чи неї самої.

Окрім того, продавець може відмовити у продажі напоїв, якщо від людини пахне алкоголем. Ось ще кілька додаткових симптомів, які також враховують:

перепади настрою, агресія та деструктивна поведінка;

домагання;

сплутаність свідомості;

почервоніння та посмикування очей;

видимий тремор та хитка хода.

Як буде проходити тест на сп'яніння?

Продавцям пропонують 3 практичні тести, що допомагають перевірити рівень сп'яніння, і вони можуть використовувати будь-який з них. Ось вони:

Палець до носа – людина повинна закрити очі та торкнутися пальцем кінчика носа. Помилка на понад сантиметр чи явний тремор у руках – це ознаки сп'яніння.

– людина повинна закрити очі та торкнутися пальцем кінчика носа. Помилка на понад сантиметр чи явний тремор у руках – це ознаки сп'яніння. Ходьба і поворот . Спершу потрібно пройти 10 кроків по прямій, переступаючи з п'ятки на носок, а тоді повернутися й повторити те саме. Збій з лінії, використання рук для рівноваги, передчасна зупинка означають, що людина п'яна.

. Спершу потрібно пройти 10 кроків по прямій, переступаючи з п'ятки на носок, а тоді повернутися й повторити те саме. Збій з лінії, використання рук для рівноваги, передчасна зупинка означають, що людина п'яна. Стояння на одній нозі. Потрібно підняти одну ногу на приблизно 15 сантиметрів над землею та простояти так близько 30 секунд. Втрата рівноваги чи передчасне опускання ноги вказують на сп'яніння.

Влада Таїланду переконана, що нові правила сприятимуть відповідальному продажу алкоголю та допоможе знизити ризики для громадської безпеки.

Що ще слід знати туристам?