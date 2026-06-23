Українців можуть примусово повернути з-за кордону: кого це стосується

Попри масштабні програми підтримки та ініціативи щодо добровільного повернення українців додому, для частини громадян, які перебувають за кордоном, існує інший сценарій – примусове повернення через процедуру екстрадиції.

Однак у цьому контексті мовиться не про звичайних мігрантів або біженців. Про це повідомляють у Дніпровському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України.

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Кому загрожує екстрадиція?

Екстрадиція застосовується до двох основних категорій осіб:

підозрювані та обвинувачені, які залишили Україну під час досудового розслідування або судового процесу та щодо яких є рішення суду про тримання під вартою;

засуджені особи, які ухилилися від відбування покарання, покинувши країну після винесення обвинувального вироку.

За даними відомства, лише у 2024 році до України було екстрадовано 75 осіб.

Чому перебування за кордоном не звільняє від відповідальності?

Наявність статусу біженця або тривале перебування в іншій країні не скасовує кримінального переслідування в Україні. Як тільки правоохоронні органи отримують інформацію про місцеперебування розшукуваної особи, запускається процедура міжнародної взаємодії між судами та іноземними правоохоронними органами.

Український суд готує пакет документів, який зазвичай включає:

дані про кримінальне правопорушення та докази;

ухвалу про арешт або обвинувальний вирок;

інформацію про громадянство та строки давності притягнення до відповідальності.

Усі матеріали мають бути офіційно засвідчені та перекладені мовою країни, де перебуває розшукувана особа.



Що відомо про примусове повернення українців з-за кордону / Фото Unsplash

Як відбувається процедура повернення?

Ключову роль у процесі відіграє Міністерство юстиції України. Після отримання документів через прокуратуру воно протягом кількох днів надсилає запит про видачу особи до відповідних органів іноземної держави. Далі можливі два варіанти розвитку подій:

Якщо екстрадицію погоджено: особу передають українській стороні, а транспортування та супровід здійснюють правоохоронні органи, зокрема Національна поліція, Національна гвардія та Державна кримінально-виконавча служба.

особу передають українській стороні, а транспортування та супровід здійснюють правоохоронні органи, зокрема Національна поліція, Національна гвардія та Державна кримінально-виконавча служба. Якщо у видачі відмовлено: Україна може ініціювати альтернативні механізми – зокрема передати справу для кримінального переслідування в країні перебування особи.

Важливий нюанс! Екстрадиція не є масовим процесом і не стосується звичайних українців, які легально перебувають за кордоном. Вона застосовується виключно у випадках кримінального переслідування або ухилення від вироку суду.

У відомстві наголошують, що міжнародна система співпраці дозволяє забезпечити невідворотність покарання навіть тоді, коли особа намагається уникнути правосуддя за межами країни.

Раніше ми писали, що в Європі запускають систему контролю Eurodac, яка дозволяє ідентифікувати іноземців за допомогою біометричних даних та перевіряти історію їхніх звернень по міжнародний захист у країнах Європейського Союзу. Одним із головних завдань Eurodac є виявлення випадків, коли одна й та сама особа подає заяви на отримання притулку одразу в кількох країнах Європейського Союзу.