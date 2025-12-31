Надзвичайно популярний острів в Європі зіштовхнувся з "трагічною" водною кризою

Туристи на одному надзвичайно популярному курортному острові можуть скоро стати вкрай невдоволеними – адже водна криза там лише погіршується.

Кіпр – це надзвичайно популярне місце для відпочинку, і мільйони людей приїздять туди щороку. Та вже четвертий рік поспіль для країни починається з посухи – і це перевищує термін звичного посушливого періоду, що зазвичай не затягується на понад три роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Що відомо про проблеми з водою на Кіпрі?

У понеділок, 29 грудня, потік води в дамбу Кіпру з жовтня описали як "трагічний", а запаси води лише скорочуються, адже споживання суттєво перевищує пропозицію. Загальний приплив води із жовтня досягнули лише 1,7 мільйона кубічних метрів – а цю кількість технічний інженер Департаменту розвитку водних ресурсів назвав незначною.

Для того, аби ситуація покращилася, приплив води має становити приблизно 10 – 12 мільйонів кубічних метрів. І навіть попри те, що цьогоріч в деяких регіонах випали значно більші опади, ніж очікувалося, це не допомогло виправити ситуацію – адже там немає дамб, і тому опади мало що зробили для навантаження на національні резерви. Ситуацію можуть змінити лише тривалі, сильні дощі, що триватимуть кілька днів у гірських водозбірних районах, що й живлять великі греблі.

Остання посуха такого рівня на Кіпрі зафіксована у 2008 році – а станом на кінець 2025 року рівень води у водосховищах досягнув критично низького. Деякі з них заповнені менше, ніж на 15% місткості, і навіть затоплені раніше історичні споруди стали повністю видимі.

Зокрема, стала повністю видимою церква Свтого Миколая на пагорбах над Лімассолом, що зазвичай затоплена водосховищем Куріс, пише KNews.

Тривала посуха непокоїть і фермерів – чимало з них постійно стикаються з дефіцитом води, і це, звісно ж, впливає на плантації. Через це уряду Кіпру на початку цього місяця довелося схвалити фінансову допомогу на 18,8 мільйона євро для близько 8600 фермерів, чий урожай постраждав від посухи та негоди.

Окрім того, громадян закликають економно використовувати воду та попереджають, що посухи триватимуть, а зміна клімату тільки погіршує ситуацію.

