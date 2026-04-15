В Ірландії продають ціле село: ось за скільки можна його купити

У Ірландії на ринку нерухомості нещодавно з'явилася цікава й досить незвична пропозиція: на продаж виставили ціле мальовниче село. Звісно, в ньому вже давно ніхто не живе, інакше пропозиція була б незаконною.

Всього за кількадесят мільйонів євро в Ірландії можна купити ціле село. У ньому можна й просто жити, або й надалі використовувати його як готельний комплекс котеджного типу, пише Time Out.

Цікаво У Канаді підтримали скасування віз для українців: що зміниться для туристів

Що відомо про село, яке продають в Ірландії?

Зараз маєток Village at Lyons, що дослівно перекладається як "Село на пагорбі Лейонз", є готельним комплексом розміром у 20 акрів. Він являє собою реконструйоване селище, що колись покинули усі мешканці. Згодом його викупили та перетворили на готельний комплекс.

Розташування села неймовірно привабливе – всього за пів години їзди від Дубліна, у мальовничій сільській місцевості. Раніше у селищі стояв млин, працювали кузня та казарми, та млин згорів, і вже до середини минулого століття усе село занепало. Тому наприкінці 1990-х його придбав засновник авіакомпанії Ryanair Тоні Райан, пише Euronews.

Він ж відновив село та перетворив його на готельний комплекс. Наразі селище має 32 номери у кількох будинках, 5 окремих котеджів, у кожному з яких є по 2 спальні, а також спа-центр. Увесь комплекс обладнаний максимальними зручностями, проте фасади будівель зберегли у традиційному для Ірландії дизайні: кам'яні блоки, сірі фасади та делікатні прикраси зі звивистої зеленої лози. А навколо будиночків росте знаменита ірландська зелень, а також розташовані затишні ставки з ліліями.

Ціна питання – всього лише 20 мільйонів євро.

Що ще слід знати туристам за кордоном?