Українських чоловіків призовного віку можуть виключити зі схеми захисту ЄС, – ЗМІ

У Європейському Союзі вже обговорюють можливість виключити чоловіків з України призовного віку з розширеної схеми тимчасового захисту.

Система тимчасового захисту існує в ЄС з 2022 року, і зараз у Євросоюзі активно ведуться обговорення про те, чи подовжувати її і після 2027 року. Втім, у неї можуть внести деякі зміни – зокрема, виключити з неї українських чоловіків призовного віку, пише Euroactiv.

Як можуть змінитися умови тимчасового захисту?

Пропозиція про виключення чоловіків призовного віку з системи тимчасового захисту виникла під час обговорення продовження Директиви ЄС. Наразі особливий статус для українців у Європі діє до 4 березня 2027 року, але через продовження війни у Європейському Союзі вже розглядають можливість продовжити його ще на рік.

Один з обговорюваних варіантів, згідно з внутрішнім документом Ради ЄС – це продовження тимчасового захисту, але зі звуженням його сфери застосування. Зокрема, з нього виключать чоловіків призовного віку, а також осіб, що нелегально виїхали з України.

Важливо! Будь-які обмеження стосуватимуться тільки нових заявників, що намагатимуться отримати тимчасовий захист, і не вплинуть на людей, що вже його мають.

Ще торік у Європейській комісії закликали країни-члени готуватися до того, аби поступово припинити програму тимчасового захисту. У 2024 році там схвалили рекомендації про "скоординований перехід" до стабільніших правових статусів – втім, прогрес у багатьох країнах наразі невеликий.

Чимало урядів тим часом стурбовані через те, що "зростаюча частка нещодавно прибулих складається з чоловіків призовного віку" – і кілька країн переконані, що систему потрібно переглянути і через інтереси України, аби підтримати опір російській агресії та сприяти майбутнім зусиллям з відбудови.

Наразі ще невідомо, чи запропонує Комісія продовження дії тимчасового захисту, і які саме зміни до нього можуть внести.

Скільки українців зараз у ЄС?

У березні 2026 року приблизно 4,33 мільйона українців отримали тимчасовий захист у Європейському Союзі – і найбільшу кількість біженців прийняли у Німеччині, Польщі та Чехії. І все частіше держави, що його надають, починають скорочувати соціальні виплати, або ж припиняють приймати нові заяви на захист. Також використовують механізм реадмісії – повернення громадян, що незаконно перебувають за кордоном, до України.