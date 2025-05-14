Польські перевізники припинили блокаду кордону, пункт "Ягодин – Дорогуськ" працює
- Польські перевізники припинили блокаду пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ", який тепер працює в штатному режимі.
- Причиною протесту була нібито відсутність дій з боку польського уряду щодо балансу на транспортному ринку після скасування дозволів для українських перевізників.
Пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею розблокували. 12 травня там зібралися протестувальники.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну митну службу та ДПСУ.
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Поляки припинили протест на кордоні
Страйк зупинили о 23:00 13 травня, як повідомили польські митники. Розблокований пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" наразі працює в штатному режимі в обох напрямках.
Польські учасники акції, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, завершили блокування пункту пропуску "Дорогуськ". Інформацію повідомили представники Прикордонної варти Республіки Польща. Свої дії протестувальники припинили о 22:30 за київським часом. На цей час оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поновлено у звичайному режимі,
– додали в ДПСУ.
Причиною протесту польських перевізників була відсутність дій з боку польського уряду щодо балансу на транспортному ринку. Вони обіцяли пропускати машини з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд. Автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою мали слідувати без перешкод.
"Розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, ми хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників", – пояснили перевізники на початку травня.
13 травня польський Апеляційний суд залишив у силі заборону на протест перевізників на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".