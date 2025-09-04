Війна між Іспанією та Ryanair продовжується: лоукостер скасує 36 маршрутів у країну
- Ryanair скасує 36 маршрутів до Іспанії через податкові суперечки з іспанським оператором аеропортів Aena, що призведе до скорочення пропускної спроможності на 41% влітку та на 10% взимку.
Ірландський перевізник припинить рейси до Тенерифе, Віго, Херес-де-ла-Фронтера та Вальядоліду, а також закриє базу у Сантьяго-де-Компостела, скоротивши 80% послуг.
Суперечки між ірландським лоукостером Ryanair та іспанським оператором аеропортів Aana точаться вже не один рік.
Відтепер дешевих рейсів до Іспанії суттєво поменшає – а все через напружену податкову війну між іспанським оператором аеропортів, що перебуває під державним контролем, та Ryanair, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Olive Press.
Що відбувається між Ryanair та оператором аеропортів в Іспанії?
У середу, 3 вересня компанія Ryanair заявила, що скасує 36 регіональних аеропортів в Іспанії. Скорочення, обіцяні на літо, означають, що пропускна спроможність скоротиться на 41% у регіональних аеропортах, а на зимовий сезон квитків стане на 10% менше.
З 1 січня ірландський перевізник припинить рейси до та з Тенерифе та Віго, а також не буде відновлювати рейси, що вже скасовані з Херес-де-ла-Фронтера та Вальядоліду. Окрім того, лоукостер закриває і свою базу у північно-західному місті Сантьяго-де-Компостела, а це значить, що там припиниться надання 80% послуг.
Скоротяться також рейси до та з:
- Сарагоси;
- Астурії;
- Віторії;
- Сантандера.
Генеральний директор лоукостера Едді Вілсон на пресконференції заявив, що оператор аеропортів Aana "підвів іспанські регіони, аеропорти яких мають майже 70% вільних потужностей".
Вся річ полягає у тому, що збори аеропортів, що стягуються з перевізників, у 2026 році зростуть на 6,6% – і Вілсон назвав це "безсоромним рішенням".
Ті рейси, що будуть скасовані до Іспанії, натомість розподілять до інших аеропортів – зокрема до Італії, Марокко, Хорватії, Швеції та Угорщини.
Неефективне управління Aena та іспанським урядом безпосередньо сприяє втраті місцевих робочих місць, зв’язків та інвестицій,
– заявив гендиректор Ryanair.
