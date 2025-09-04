Суперечки між ірландським лоукостером Ryanair та іспанським оператором аеропортів Aana точаться вже не один рік.

Відтепер дешевих рейсів до Іспанії суттєво поменшає – а все через напружену податкову війну між іспанським оператором аеропортів, що перебуває під державним контролем, та Ryanair, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Olive Press.

Що відбувається між Ryanair та оператором аеропортів в Іспанії?

У середу, 3 вересня компанія Ryanair заявила, що скасує 36 регіональних аеропортів в Іспанії. Скорочення, обіцяні на літо, означають, що пропускна спроможність скоротиться на 41% у регіональних аеропортах, а на зимовий сезон квитків стане на 10% менше.

З 1 січня ірландський перевізник припинить рейси до та з Тенерифе та Віго, а також не буде відновлювати рейси, що вже скасовані з Херес-де-ла-Фронтера та Вальядоліду. Окрім того, лоукостер закриває і свою базу у північно-західному місті Сантьяго-де-Компостела, а це значить, що там припиниться надання 80% послуг.

Скоротяться також рейси до та з:

Сарагоси;

Астурії;

Віторії;

Сантандера.

Генеральний директор лоукостера Едді Вілсон на пресконференції заявив, що оператор аеропортів Aana "підвів іспанські регіони, аеропорти яких мають майже 70% вільних потужностей".

Вся річ полягає у тому, що збори аеропортів, що стягуються з перевізників, у 2026 році зростуть на 6,6% – і Вілсон назвав це "безсоромним рішенням".

Ті рейси, що будуть скасовані до Іспанії, натомість розподілять до інших аеропортів – зокрема до Італії, Марокко, Хорватії, Швеції та Угорщини.

Неефективне управління Aena та іспанським урядом безпосередньо сприяє втраті місцевих робочих місць, зв’язків та інвестицій,

– заявив гендиректор Ryanair.

